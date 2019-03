Politiets frontmand i ubådssagen stopper i dansk politi

Den tidligere drabschef Jens Møller Jensen, der blandt andet stod i spidsen for efterforskningen af ubådssagen, stopper i dansk politi.

Det fortæller han i et længere interview med Ekstra Bladet. Jens Møller stopper med udgangen af marts efter 37 år hos politiet.

»Det er, fordi der er mange andre spændende ting i mit liv, som jeg skal give i kast med. Nu har jeg været 37 år og fem måneder i politiet, så er det vel på tide at prøve noget nyt«, siger han til Ekstra Bladet.

Den 59-årige politimand afviser, at hans opsigelse har noget at gøre med, at han i efteråret blev forflyttet fra stillingen som leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi til leder af en afdeling for berigelseskriminalitet.

Skiftet til den anden afdeling skyldtes, at han undersøges for brud på sin tavshedspligt i forbindelse med bogen 'Opklaret', som han udgav i 2018.

»Jeg skrev allerede i bogen, før jeg vidste, at der ville være noget opfølgning på den, at jeg ville gå senest som 62-årig. Så det har altid været min tanke, at jeg ville gå, mellem jeg blev 60 og 62«, siger Jens Møller til mediet.

Foredrag, bøger og mere tid til familien

Jens Møller fylder 60 år om få måneder. Han forestiller sig, at han skal bruge den ekstra fritid på at holde foredrag, læse bøger og bruge mere tid med sin kæreste, børn og børnebørn.

Fra 2011 til slutningen af 2018 var Jens Møller leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, som efterforsker sager om blandt andet drab, røveri, menneskehandel, seksuelle overgreb og brand.

Han fremhæver blandt andet ubådssagen mod Peter Madsen samt terrorsagerne ved Krudttønden og Hotel Jørgensen i København som sager, han vil huske bedst fremover.

Også de uopklarede sager kommer til at rumstere i Jens Møllers bevidsthed, selv om han afleverer sit politiskilt.

ritzau