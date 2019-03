Stor sag mod LTF'ere tager uventet drejning, efter at foto er blevet nærstuderet

Anklagemyndigheds forsøg på at få et LTF-medlem dømt på spinkelt grundlag er dybt kritisabelt, mener forsvarer.

Anklagemyndighedens forsøg på at få 16 LTF’ere dømt i forening for to drabsforsøg på fjender fra bandegrupperingen Brothas og en tilfældigt forbipasserende på Tagensvej i København led et alvorligt knæk, da Retten på Frederiksberg fredag på stedet måtte skride til frifindelse af en af de tiltalte, et medlem af LTF, og lade ham vandre ud i friheden.