Offer for ulovlig sagsbehandling: Handikappet landsholdssvømmer anker sag mod sin kommune

Byret afviste at drage kommune økonomisk til ansvar for ulovligt fjernet socialpædagogisk støtte. Nu skal den afgørelse prøves i landsretten.

Advokatsamfundet og den juridiske tænketank Justitia har i samråd med advokat Mads Krøger Pramming besluttet at anke dommen i en sag, som en 21 årig mentalt handikappet svømmerske tabte ved retten i Nykøbing Falster.

Fakta Sagen kort Lolland Kommune fjernede en socialpædagogisk støtte til en 21-årig mentalt handikappet konkurrencesvømmer. Det var ifølge Ankestyrelsen en ulovlig beslutning. Advokatsamfundet og Justitiaanlagde sag mod kommunen for at få erstatning for det velfærdstab, den 21-årige led som følge af den ulovlige beslutning. Mandag faldt 4. marts der dom ved Retten i Nykøbing Falster.



I begyndelsen af marts afgjorde byretten, at Lolland Kommune ikke skal drages økonomisk til ansvar for, at kommunen ulovligt fjernede en socialpædagogisk støtte til kvinden. Kommunen skal dermed ikke betale godtgørelse for, at den i op mod tre år havde frataget hende en støtte, som hun ellers, ifølge Ankestyrelsen, var berettiget til.

Ifølge Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i tænketanken Justitia, håber parterne. at landsretten vil nå frem til et andet resultat.

»Hvis man skal skabe ny praksis, så skal man som minimum til landsretten. Nu er vi et skridt videre i bestræbelserne på at sikre, at det ikke kan betale sig økonomisk for kommunerne at foretage ulovlig sagsbehandling«, siger hun.

Svømmer på landsholdet

Den 21-årige kvinde er synshandikappet og infantil autist, men repræsenterer Danmark på svømmelandsholdet for mentalt handikappede. Hun har brug for socialpædagogisk støtte i en svømmehal og under landsholdsstævner.

Kommunen fjernede støtten, da kvinden fyldte 18 år, og tilbød i stedet en handikap-app til mobiltelefonen. Ankestyrelsen afgjorde i 2016, at kvinden har ret til støtte, og har siden indskærpet over for Lolland Kommune, at det er ulovligt ikke at følge afgørelsen.

Det overrasker mig, at det ikke er groft nok, at man som handikappet ikke får det, man har ret til Thorkild Olesen, Danske Handicaporganisationer

Advokatsamfundet og tænketanken Justitia tog initiativ til sagen, som er den første af sin art.

»Vi er jo ikke overrasket over, at byretten kom frem til sit resultat. Det er jo første gang, man tog stillig til en sag af den her karakter, som handler om tortgodtgørelser til personer, som har lidt et ikke-økonomisk tab på det sociale område«, siger hun.

Advokat Mads Krøger Pramming forsøgte at få tilkendt den 21-årige en godtgørelse på 150.000 kroner. Byretten var i sin afgørelse enig i, at kommunens sagsbehandling er ulovlig. Men retten henviser til, at krænkelsen ikke er af en sådan grovhed, at den kan udløse godtgørelse, sådan som lovgivningen er skruet sammen.

Handikaporganisation er skuffet

Hos Danske Handicaporganisationer var formand Thorkild Olesen skuffet over dommen.

»Det overrasker mig, at det ikke er groft nok, at man som handikappet ikke får det, man har ret til. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at en kommune kan lade være med at følge ankestyrelsens afgørelse. Vores holdning er, at hvis en kommune træffer en forkert afgørelse, skal borgeren have kompensation for det. Vi efterlyser en lovændring på området«, sagde han dengang til Politiken.

Nina von Hielmcrone, der er ekspert i retssikkerhedsspørgsmål i socialret ved Aalborg Universitet, var ikke overrasket over dommen.

»Med afgørelsen står borgerne det samme sted som før. Men der er ikke tvivl om, at der skal ske et eller andet lovgivningsmæssigt på området, for det er ikke holdbart, som det er i dag«, sagde hun.

Advokatsamfundet og Justia har hjulpet til med at finde finansiering udefra til en ankesag. Der er også søgt retshjælpsforsikring.

Kommunernes Landsforening afviste ved retssagens begyndelse, at kommunerne spekulerer i at træffe forkerte afgørelser.