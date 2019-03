To mænd får hver seks års fængsel i en sag om et skyderi foran en tatovør i Næstved.

Det har Retten i Næstved afgjort fredag.

Den ene, den 23-årige iraker Yousif Emad Botani, er desuden blevet udvist af Danmark for bestandigt. Den anden dømte er 22-årige Frederik Jacob Fausing, som er dansk statsborger.

Skyderiet fandt sted 20. april sidste år foran tatovøren Don't Fear Ink i Næstved, hvor en mand blev ramt i benet af et af i alt to affyrede skud.

De to var ifølge retten dog ikke dem, som affyrede skuddene mod offeret. Det var en tredje - en 27-årig mand - som er på fri fod. Det har tidligere været fremme, at han menes at være i Marokko, og han menes stadig at være i udlandet.

Både den 23-årige og 22-årige var dog med i bilen, fastslår retten. Den finder det bevist, at enten Yousif Emad Botani eller Frederik Jacob Fausing udpegede offeret over for den tredje gerningsmand, som skød.

Dermed medvirkede de til skyderiet.

Frederik Jacob Fausing har selv erkendt, at han kørte den bil, som den tredje mand kom kørende i til skyderiet. Han forklarede, at han efterfølgende flygtede ud af landet sammen med den tredje.

Yousif Emad Botani har også erkendt, at han var i bilen. Dog har han forklaret, at han først blev samlet op i Rådmandshaven efter skyderiet og derefter kørte med til København.

Retten finder det dog bevist, at også han var i bilen umiddelbart op til skyderiet.

Anklager Siw Olsen fortæller, at anklagemyndigheden mener, at en hævnaktion lå bag skyderiet. Ifølge anklageren var skyderiet hævn for, at Yousif Emad Botani blev skudt i benet 7. januar sidste år.

I dommen er der dog ikke dømt efter den særlige bandeparagraf 81a.

Den tredje gerningsmand var ifølge retten medlem af AK81, som er knyttet til Hells Angels, da skyderiet fandt sted. Desuden var offeret tilknyttet Satudarah og medlem af støttegruppen OneBlood.

Retten finder det dog ikke bevist, at hverken den 22-årige eller 23-årige havde tilknytning til Hells Angels' støttegruppe Asgardians 89, eller at der var nogen konflikt mellem Hells Angels og Satudarah på tidspunktet.

»Det forhold at (Yousif Emad Botani, red.) blev skudt i benet den 7. januar 2018, og at to medlemmer af Satudarah blev dømt herfor, kan ikke i sig selv anses som dokumentation for, at der var en konflikt mellem de nævnte grupperinger, skriver retten om afgørelsen.

Begge mænd har anket dommene.

ritzau