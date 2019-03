DR raser over DF-politikers hustandsomdelte bog: Kritikken af navngivne journalister er uværdig Medlem af Dansk Folkeparti kritiserer i ny bog danske journalister i Bruxelles for at være for EU-venlige.

DR's mangeårige EU-korrespondent Ole Ryborg er en af de danske journalister, der står for skud, i en ny bog fra Dansk Folkepartis gruppeformand i Europa-Parlamentet, Anders Vistisen.

Men kritikken er forfejlet, mener nyhedschef i DR Nyheder Thomas Falbe.

Det skriver Berlingske.

Ifølge Anders Vistisen er det 'som at få stukket en Bruxelles-folder i hånden', når Ole Ryborg rapporterer. Ryborg omtales desuden i bogen som 'præsident' for 'Bruxelles-boblen'.

Ole Ryborg står simpelthen for en ukritisk EU-dækning.

»Jeg synes, tonen i de uddrag, jeg har læst, er uværdig og mange steder under bæltestedet«, siger Thomas Falbe til Berlingske.

»Det er et meget uheldigt greb og en uheldig tendens at angribe navngivne journalister på den måde, og så mener jeg, metoden på lange stræk er tendentiøs«, fortsætter han.

Nyhedschefen anklager Anders Vistisen for at bruge nøje udvalgte eksempler på formuleringer og vinkler for at vise et generaliserende billede.

»Det meste er enten direkte forkert eller vredet ind i en sammenhæng, så det lige passer ind i en bestemt politisk kontekst uden at tage det fulde billede med«, siger Thomas Falbe.

Han mener, at Anders Vistisens kritik af navngivne journalister er endnu et eksempel på en bekymrende tendens, der for tiden viser sig i forholdet mellem politikere og medier.

Endelig finder nyhedschefen det ærgerligt, at DF-politikeren trods sine hårde udfald ikke selv har henvendt sig til DR.

»Jeg ville ønske, at Anders Vistisen havde givet mig et kald på forhånd, så jeg kunne fortælle ham, at meget af det, han skriver, er decideret forkert«, siger Thomas Falbe til Berlingske.

Efter planen skal Anders Vistisens bog 'Det store EU-bedrag - mediernes fortielser og fordrejninger' husstandsomdeles til 240.000 danske hjem.

ritzau