Løkkes sundhedsreform kritiseres for at svække demokratiet

Med et helt nyt folkevalgt organ mener regeringen og Dansk Folkeparti at have sikret nærdemokratiet i deres kommende sundhedsreform. Da regeringen og Dansk Folkeparti tirsdag præsenterede deres sundhedsreform, var en af nyhederne, at de vil oprette nye patient- og pårørerenderåd med almindelige borgere, der skal vælges i direkte valg hvert andet år. Rådene skal sørge for, at demokratiet opretholdes, når regionerne nedlægges.

Men den udlægning sår eksperter nu tvivl om.

Ambitionen er god nok, men rådene får en »begrænset magt«, siger Karsten Vrangbæk, der forsker i sundhedsvæsnet.

»De har hverken kompetence til at træffe bindende beslutninger eller et budget at råde over. De skal udelukkende høres og spille ind med forslag, som ingen er forpligtet til at tage op«, siger Vrangbæk, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.

Planen er, at der skal oprettes nye patient- og pårørenderåd inden for hvert af de nye sundhedsfællesskaber, som bygges op om ét af de nuværende 21 akutsygehuse. I de nye råd skal alle borgere med interesse i sundhedsvæsenet have mulighed for at stille op.

Formålet er med aftalens egne ord at sikre et »nært og inddragende« sundhedsvæsen ved, at de nye råd får høringsret i forhold til udvalgte større beslutninger i sundhedsfællesskaberne. Én person fra hvert råd skal sidde med i bestyrelsen for det lokale sundhedsfællesskab og får dermed direkte indflydelse.

Risiko for lav valgdeltagelse

Men fordi rådenes magt er begrænset, kan det gå ud over befolkningens interesse for dem, og det kan betyde, at de ikke bliver repræsentative, vurderer Karsten Vrangbæk: »Der er en risiko for, at valgdeltagelsen ikke bliver særlig høj, og at de nye råd i det hele taget ikke får en bred, folkelig forankring. Det vil formentlig primært være patientforeninger og særlige grupper af pårørende, der vil være aktive«.

På Syddansk Universitet siger professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen, at rådene er en »interessant« idé. Men det er uklart, hvornår de nye råd skal høres, og hvornår man kan se bort fra dem. I aftalen står der nemlig blot, at høringsretten gælder »udvalgte større beslutninger«, fremhæver Kjeld Møller Pedersen.

Han frygter også mere bureaukrati.

»Vi kan risikere endnu et omsvøbsdepartement inden for en i forvejen kompliceret konstruktion omkring de nye sundhedsfællesskaber«, siger Kjeld Møller Pedersen.

Landdistrikternes Fællesråd glæder sig over, at den nye aftale giver udsigt til flere akutberedskaber i provinsen. Men organisationen frygter fortsat, at nedlæggelsen af regionerne er en centralisering, der efterlader et hul i nærdemokratiet.

»Det fjerner ikke vores bekymring for et demokratisk underskud. Der vil være et demokratisk underskud, sådan som aftalen ligger nu«, siger Steffen Damsgaard, der også er medlem af kommunalbestyrelsen i Lemvig for Venstre, men her udtaler han sig som formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Omvendt er borgmester Henrik Frandsen (V) fra Tønder en af de politikere, der føler sig betrygget. Han har tidligere ytret sig kritisk om regeringens udspil til en sundhedsreform, fordi han ønsker at bevare regionerne. Det synspunkt står han ved. Men de nye patient- og pårørenderåd i den politiske aftale med Dansk Folkeparti er »et skridt i den rigtige retning« i en grad, så den samlede reform nu er »godkendt«, siger han.