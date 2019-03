70 sager mod kapitalfonden Blackstone: »Huslejen kan stige til det dobbelte eller tredobbelte bare på grund af nyt badeværelse og køkken«

Lejernes LO har mange verserende sager mod økonomisk gigant, der har opkøbt 136 danske boligejendomme på et par år. Men nu tager Blackstone til genmæle: Vi er stolte af vores indsats for lejerne.

Vilde huslejestigninger, hurtige fupmoderniseringer og chikane mod lejere. Anklagerne er mange i de omkring 70 sager, som lejernes LO (LLO) har kørende mod den amerikanske kapitalfond Blackstone og dens danske samarbejdspartner 360North.

Mange af sagerne er i huslejenævnet, oplyser formanden for LLO, Helene Toxværd.

»Det er ikke ualmindeligt, at lejen kan stige til det dobbelte eller tredobbelte – fra 500-700 kroner pr. kvadratmeter til 1800 kroner om året – efter en af deres moderniseringer, hvor der bare er skiftet køkken og badeværelse. På den måde kan en toværelses ved genudlejning være steget til at koste 11.000 kroner om måneden«, fortæller LLO-formanden.

Som Politiken fortalte tirsdag har FNs rapportør for retten til en bolig, Leilani Farha, i skarpe vendinger skrevet til den danske regering og kritiseret, at love her i landet »gør det muligt for hidtil usete mængder af global kapital at blive investeret i danske boliger alene med det formål at akkumulere rigdom«.

Hun har skrevet lignende breve til flere andre regeringer, for Leilani Farha mener, at menneskerettighederne er truet, når »en hidtil uset dominans af uregulerede finansielle markeder og selskaber på boligmarkedet har ødelæggende konsekvenser for lejerne«.

Det startede i en fredet ejendom

Blackstone opkøbte i efteråret sidste år en fredet ejendom i København, Holckenhus, hvor kunstnerne i den historiske bygnings tagetage frygtede at blive sat på gaden, fordi den pengestærke investor vil indrette bygningens øverste del til luksuslejligheder.

Også flere ejendomme på Frederiksberg, blandt andet ’Den Sønderjyske By’, blev købt op igen med modernisering for øje. Og dermed mulighed for at opkræve en højere husleje.

Og siden er der piblet mange historier frem om lejere, der på lignende vis frygter for deres boligtryghed.

Helene Toxværd priser sig lykkelig for, at Danmark i princippet har en god lejerbeskyttelse, så en lejer kan afvise en udlejers forslag om modernisering og blive boende til den hidtidige leje. Det er bare ikke altid sådan, det virker i praksis, fastslår hun.

»For det første er det sin sag at blive boende, når hele ejendommen bliver pakket ind i stilladser, og de ringer og spørger, om man ikke vil flytte. Det er en stressfaktor. Og ud fra et samfundsperspektiv er det ikke nogen særlig hensigtsmæssig måde at modernisere på, hvor du fylder et køkken og et bad ind i en lejlighed, men uden at skifte vinduer eller klimaskærm. Man laver smarte enkeltmoderniseringer i stedet for at se på hele ejendommens kvalitet«.

Blackstone: Vi er stolte

Tirsdag skete så det nye, at Blackstone-koncernen tog til genmæle mod kritikken.

Under sit besøg i Danmark har FN-rapportør Leylani Farha fået et tre sider langt svar fra kapitalfonden, hvor ledelsen udtrykker »overraskelse og skuffelse« over FN-organisationens breve til en række regeringer.

»Vi deler faktisk din bekymring over den kroniske underudvikling af boliger i større storbycentre rundt omkring i verden og er stolte af, at Blackstone har bidraget til tilgængeligheden af velforvaltede lejeboliger ved at bringe betydelig kapital og ekspertise til sektoren«, svarer kapitalfonden blandt andet.