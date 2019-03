Ny sag om partistøtte i Venstre: Marcus Knuth fik hemmelig donation af Fritz Schur

Sagen om hemmelige donationer til Venstres Britt Bager er ikke en enlig svale.

Selv om partistøtteloven skal sikre, at politikere offentliggør identiteten på donorer, som giver mere end 20.000 kroner til deres valgkampe, så blev det aldrig indberettet til myndighederne, da erhvervsmanden Fritz Schur gav cirka 40.000 kroner til Venstre-politikeren Marcus Knuth ved den seneste valgkamp.

Det skyldes, at pengene kom fra to forskellige Schur-selskaber i 2015, fortæller formanden for Venstres kredsbestyrelse i Vordingborg, Svend-Erik Petersen.

»Begge gange – jeg kan ikke huske, om det var 19.500 eller 20.000 kroner – var det under oplysningsgrænsen«, siger kredsformanden.

Var de givet fra to forskellige af Fritz Schurs holdingselskaber?

»Det var to forskellige selskaber, ja«.

Hvis jeg ikke tager helt fejl, så går Fritz Schur på jagt, og det gør Marcus Knuth også, så lur mig, om ikke de har mødt hinanden på en jagt Svend-Erik Petersen, V-formand i Vordingborg

Han fortæller, at Marcus Knuth mødtes med Fritz Schur og derefter varslede kredsformanden om, at Schur ville støtte valgkampen. Derefter kom der to donationer fra to af Schurs talrige selskaber. En af dem kom fra lagerhallen Godshotellet Sjælland, som er ejet af Fritz Schur.

»Hvis jeg ikke tager helt fejl, så går Fritz Schur på jagt, og det gør Marcus Knuth også, så lur mig, om ikke de har mødt hinanden på en jagt. Og så ved jeg, at Marcus havde et møde med ham, og så fik jeg besked om, at der ville komme et par donationer«, fortæller Svend-Erik Petersen.

Men da donationerne fra Schur-selskaberne kom fra to forskellige cvr-numre, blev de ikke oplyst til myndighederne, tilføjer Venstre-kredsformanden, hvilket også fremgår af Venstres indberetning til Region Sjælland, som Politiken har fået aktindsigt i.

Donationen er således ikke ulovlig, men i strid med lovens formål, vurderer juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet, som var medforfatter til Justitsministeriets betænkning om partistøtte fra 2015.

»Hvis pengene kommer fra to selvstændige selskaber, skal de formelt ikke lægges sammen. Derfor er det ikke ulovligt. Men det har aldrig været tanken med loven, at det skulle kunne anvendes på den her måde. Det er en måde at slippe uden om reglerne på«, siger han.

Samme vurdering har lektor i statskundskab Karina Kosiara-Pedersen fra Københavns Universitet.

»Man benytter den samme metode, som i Britt Bager-sagen, hvor virksomhederne reelt har den samme ejer. Det må skyldes, at bidragyderen ikke ønsker at stå anført som donor«, siger hun.

Kredsformanden i Vordingborg er ikke i tvivl om, at Fritz Schur var bevidst om reglerne, da han gav pengene.

»Det er jeg fuldstændig overbevist om«, siger Svend-Erik Petersen fra Venstre.

Hvorfor er du egentlig overbevist om det?

»Fordi at jeg har hørt i forbindelse med valget – eller også var det Marcus, der fortalte det – men jeg ved, at der er andre folketingskandidater, der har fået«.

Altså på samme måde – med penge fra flere selskaber?

»Ja«, siger Svend-Erik Petersen fra Venstre i Vordingborg.

Fritz Schur ejer cirka 35 danske selskaber, er kendt for sine tætte forbindelser til Kongehuset og sine tidligere bestyrelsesformandsposter i SAS, Postnord og Ørsted. Schur stod desuden i en årrække i spidsen for Den Liberale Erhvervsklub, som gennem årene har indsamlet et ukendt millionbeløb til Venstre.

Fritz Schur er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Marcus Knuth vil ikke offentliggøre identiteter på donorer ud over det, som reglerne kræver, siger han:

»Jeg er helt sikker på, vi har fulgt reglerne hundrede procent, og hvis vi har fået fra forskellige identiteter, så er det forskellige identiteter inden for lovens regler«.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Venstres partisekretær, Claus Richter.