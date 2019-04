Uvant situation: Grønlandske og færøske politikere vil hverken tilslutte sig rød eller blå blok før valget

I et uforudsigeligt politisk landskab kan en ny strategi hos flere af de nordatlantiske folketingskandidater få betydning for processen med at danne regering efter det kommende valg.

Politikere fra Grønland og Færøerne ruster sig til at havne i en situation som tungen på vægtskålen, når der lige efter valget skal udpeges en forhandlingsleder, der får serveretten til at forsøge at danne en regering i forbindelse med en dronningerunde.

Traditionelt har de nordatlantiske kandidaters tilhørsforhold i rød eller blå blok været kendt i valgkampen, og derfor har de ikke deltaget i dronningerunderne. Men ved det snarlige valg bebuder flere partier, at de vil forhandle for at presse indrømmelser ud af statsministerkandidaterne, og de afviser derfor på forhånd at bekende kulør i enten rød eller blå blok.

Der har været en markant forskel på at gå fra en rød regering, som skulle være der, hvor vi står ideologisk, til en blå, som behandler os bedre Aaja Chemnitz Larsen, det venstreorienterede grønlandske parti IA

Ifølge folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fra det venstreorienterede grønlandske parti IA har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) været en bedre statsminister for Grønland end Helle Thorning-Schmidt (S). Investeringer i f.eks. lufthavne i Grønland har været langt højere siden 2015 end i den foregående periode.

»Der har været en markant forskel på at gå fra en rød regering, som skulle være der, hvor vi står ideologisk, til en blå, som behandler os bedre. Det gør, at vi sidder med overvejelser«, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Hun har i vinter holdt sonderingsmøder med begge statsministerkandidater. Selv om hun på valgnatten befinder sig i Nuuk, vil hun være klar til forhandlinger hurtigt.

Fakta Nordatlantiske mandater De grønlandske og færøske vælgere stemmer ved hvert folketingsvalg fire mandater i Folketinget. To fra Færøerne og to fra Grønland. Ved valget i 2015 gik alle fire nordatlantiske mandater til rød blok. Siden er Aleqa Hammond, der blev valgt for det socialdemokratiske Siumut-parti, skiftet til Partii Naleraq. I Folketinget er hun skiftet fra rød til blå blok. På valgaftenen 1998 var der stor opmærksomhed om det færøske mandat ved folketingsvalget. Med 4.689 stemmer slog de færøske socialdemokrater med et mulehår Sambandspartiets 4.510 stemmer. Det gav et rødt mandat, som tippede magten fra blå til rød blok. Vis mere

Da Alternativet vil pege på partiformand Uffe Elbæk i den første dronningerunde, kan balancen mellem rød og blå blok blive så tæt, at et eller flere nordatlantiske mandater kan blive udslagsgivende, når der skal udpeges en forhandlingsleder.

Ender valgresultatet med dødt løb mellem blokkene, kan den nordatlantiske uvished ende med at gøre det lettere for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at foreslå sig selv til forhandlingsleder, vurderer højesteretsdommer Jens Peter Christensen, der netop har offentliggjort en artikel om regeringsdannelser i Ugeskrift for Retsvæsen.

»Hvis f.eks. 88 peger på Løkke og 88 peger på Mette Frederiksen som forhandlingsleder, mens tre nordatlantiske ikke vil ud af busken, så vil Løkke jo kunne gøre sig selv til forhandlingsleder med ganske samme ret, som han kan gøre Mette Frederiksen til forhandlingsleder, og mon han så ikke vil vælge sig selv«, skriver Jens Peter Christensen i en mail.

Folketingsmedlem Aleqa Hammond har i denne valgperiode skiftet parti fra det socialdemokratiske Siumut til Naleraq og støtter i dag blå blok i Folketinget. Hammond afviser også på forhånd at bekende kulør, men hvis hun bliver genvalgt, vil hun »have klare krav på valgaftenen, som vil blive sendt til partilederne i tilfælde af dødt løb mellem de danske partier«.

Generelt ønsker hun et opgør med, at grønlandske politikere »ukritisk har peget på en statsministerkandidat«.

»Det skal være forhandlinger og ikke partifarve, der afgør det«, siger Aleqa Hammond.

Det færøske folketingsmedlem Magni Arge fra Det Republikanske Parti vil lade sit valg af statsministerkandidat afhænge af forhandlinger om præmisserne for en fremtidig færøsk løsrivelse. Omvendt har Siumut i Grønland og de færøske socialdemokrater, der i dag har det sidste nordatlantiske mandat, bekendt kulør til fordel for Mette Frederiksen. De to borgerlige færøske partier, Sambandspartiet og Folkeflokken, støtter Løkke.