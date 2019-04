Panama Papers: Nu går Skat efter bagmændene

De ansvarlige skal til lommerne og betale. Det er logikken bag en offensiv med nye metoder, som Skat har taget i brug i jagten på skat af de skjulte penge, som er afdækket ved hjælp af dokumenter fra Panama Papers.

I mange tilfælde blev penge gemt for skattevæsenet ved at anbringe dem i anonyme selskaber i skattelylande. Når Skat finder frem til selskaberne, er de ofte opløst, eller i hvert fald tømt for midler.

Sagen kort Panama Papers 11,5 millioner interne dokumenter fra Mossack Fonseca, et advokatfirma i Panama, specialiseret i at opsætte anonyme offshore-selskaber, blev lækket til den tyske avis Süddeutsche Zeitung og organisationen International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ. Dokumenterne dækker perioden fra advokatfirmaets etablering i 1977 til udgangen af 2015. 376 journalister fra 109 medier, fordelt på 76 lande – blandt dem Politiken – arbejdede med materialet i historiens mest omfattende internationale mediesamarbejde. Vis mere

I de tilfælde bruger Skat oplysninger i de lækkede Panama-papirer til at finde navnene på danskere, som har siddet i selskabernes ledelser, og forsøger at gøre dem ansvarlige for de forsvundne skattekroner ved at rejse civile erstatningssager mod dem ved danske domstole.

Skat har for nylig rejst de første 34 erstatningssager mod danskere ved domstole flere steder i Danmark, og yderligere op mod 50 stævninger kan være på vej, siger Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Det er pæne mennesker, man sagsøger. Torben Bagge, skatteadvokat.

»Vi trækker os ikke tilbage, selv om selskabet er tomt og placeret i udlandet – vi går efter dem, der har drevet selskabet og har et ansvar for, hvad der er foregået«, siger han.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) forklarer, hvorfor det nye våben tages i brug:

»Fordi det er en mulighed. Vi har ikke brugt den før, men nu gør vi det. De, der har siddet i ledelsen og haft ansvar, skal opleve, at det har konsekvenser. Helt på samme måde som vi nu prøver at ramme de rådgivere, som faciliterer det her: advokater, revisorer, banker«, siger han.

De, der har haft ansvar, skal opleve, at det har konsekvenser. Karsten Lauritzen, skatteminister (V).

Sagerne er så nye, at ingen af dem endnu har været bedømt af domstolene.

Torben Bagge, skatteadvokat og ekstern lektor i skatte- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet, er advokat for nogle af de stævnede i de konkrete sager. Han kritiserer de nye erstatningssager, fordi han mener, at de bryder med hidtidig praksis i skattesager.

»Praksis har været, at ’skattelyselskaber’ ikke er såkaldt selvstændige skattesubjekter, men det er man nødt til at vende 180 grader for at kunne rejse erstatningssager mod de ansvarlige. Det kan man selvfølgelig gøre, hvis et flertal i Folketinget ønsker at ændre lovgivningen, men uden en lovændring er Skat efter min mening på tynd is«.

»Disse sager kommer til at køre for åbne døre ved domstolene. Det er pæne mennesker, man sagsøger, og jeg gætter på, at Skat spekulerer i, at nogle af dem vil betale frivilligt for at slippe for en offentlig retssag. Jeg synes ikke, at det tjener systemet til ære«, siger Torben Bagge.