Sosu'er: Minuttyranni styrer stadig hjemmeplejen

Men han tager sosu’ernes minutpres til efterretning og med videre:

»Udfordringen bliver ikke mindre i de kommende år, når antallet af ældre stiger markant. Derfor er det også et tema, vi tager med til bordet, når vi næste gang skal forhandle med regeringen om rammerne for kommunernes økonomi«, siger han.

20 års løfter

Minuttyranniet, som de nidkære lister er blevet døbt, var et af de helt store valgtemaer ved folketingsvalget i 2001, hvor både Anders Fogh Rasmussen (V) og daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) lovede at afskaffe tyranniet.

Emnet har ikke ligget stille siden – hverken i pressen eller blandt politikerne.

Men på nuværende tidspunkt kommer ældreminister Thyra Frank (LA) ikke nærmere ind på, om der skal ske noget ekstraordinært på området, hvis regeringen genvinder magten ved det kommende folketingsvalg.

»Vi bør have tillid til medarbejderne og stole på, at de gør deres bedste for at hjælpe hver enkelt borger, som modtager hjemmepleje. I det hele taget synes jeg, det er vigtigt, at kommunerne har et vedholdende fokus på, hvordan tingene kan gøres lidt mindre omstændeligt, så der bliver mere tid til at være sammen med de ældre borgere og mere plads til medarbejdernes faglighed«, skriver ældreminister Thyra Frank i en kommentar til Politiken.

Oppositionen vil godt sige noget om sine planer. Ældreordfører for Socialdemokratiet Astrid Krag fortæller, at det er partiets ambition at gøre op med minuttyranniet ved hjælp af en selvstyrereform, som skal give magten tilbage til ledere og medarbejdere i det offentlige.