Ny rapport fra Amnesty: Trods høj grad af ligestilling i Norden er tilfældene af seksuel vold højere end i resten af EU

Det er paradoksalt, at graden af seksuel vold som eksempelvis tilfælde af voldtægter er højere i Norden end det samlede gennemsnit i EU. Det skyldes blandt andet et helt forskruet selvbillede, lyder det fra Amnesty.

»Fordi en seksuel partner siger 'nej, det vil jeg ikke' før et samleje eller imellem samlejer, er det ikke altid et tilstrækkeligt signal for den anden part, at samtykket og lysten til at fortsætte med at have sex ikke er der«.

Citatet stammer fra en voldtægtssag i Finland, som Amnesty har gennemgået. Her frifandt en dommer i byretten de anklagede ved en gruppevoldtægt med ovenstående begrundelse.

I dag udkommer en ny rapport fra Amnesty International med titlen 'Time for Change: Justice for Rape Survivors in the Nordic Countries'. Rapporten kommer en måned efter, at organisationen udgav en lignende rapport, der skulle sætte fokus på en samtykkebaseret lovgivning for at skabe mere retfærdighed for voldtægtsofre i Danmark.

Om rapporten”Time for Change: Justice for Rape Survivors in the Nordic Countries” Rapporten er udarbejdet af Amnesty International i Danmark, Sverige, Finland og Norge i perioden fra marts-december 2018. Den bygger på 45 kvalitative interviews med piger og kvinder. Alle interview personerne er over den seksuelle lavalder i det respektive land. Derudover er rapporten også tilvejebragt på baggrund af kvantitative informationsindsamlinger bestående allerede eksisterende forskning – samt interviews med forskellige repræsentanter fra diverse fagpersoner, organisationer og retsinstanser. Kilde: Amnesty Vis mere

Den nye rapport medtager Norge, Sverige og Finland, men konklusionen er stort set den samme i begge rapporter: Selvom de nordiske lande scorer højt på mange af de traditionelle ligestillingsparametre, bliver tusindvis af kvinder hvert år udsat for voldtægter – oftest uden at gerningspersonen bliver retsforfulgt.

Det nordiske paradoks

Amnesty kalder den problemstilling for ’det nordiske paradoks’. Gennemsnittet af kvinder i Norden, der har oplevet en form for seksuel vold ligger nemlig på 30 procent, og ser man på resten af EU-landene er gennemsnittet kun 22 procent.

Det går derfor ifølge programleder for køn, kvinder og LGBTI rettigheder i Amnesty, Helle Jacobsen, »rigtig dårligt« i Norden på det område. Det skyldes blandt andet, at adgangen til retssikkerhed halter bagefter. Og her vil en samtykkebaseret lovgivning og et mere moderne syn på seksualitet og køn ud fra Amnestys overbevisning være med til at skubbe tingene i den rigtige retning.

»Straffeloven er både holdningsskabende og holdningsbærende. Definitionen af voldtægt er med til at skabe en meget gammeldags opfattelse af kvinders ret til seksuel og kropslig selvbestemmelse, fordi der implicit i lovgivningen er fokus på, at kvinden skal have gjort modstand, og at der skal være tale om fysisk vold«, siger Helle Jacobsen.

Ser man isoleret på Danmark hersker der ifølge Amnesty en selvforståelse om, at vi er langt foran, når det kommer til ligestilling. Og det kan spænde ben for, at man søsætter de rigtige initiativer på området, hvoraf et initiativ er diskussionen om samtykke.

En samtykkebaseret lovgivning kan dog ikke stå alene, lyder det fra Helle Jacobsen.

Udover lovgivningen er det helt essentielt, at voldtægter bliver forebygget. Holdninger til køn, seksualitet og voldtægt kan ud fra den logik kun ændres ved, at der skabes et samtykkebaseret samfund – et samfund, hvor voldtægtsmyter og stereotyper ikke står i vejen for adgangen til retfærdighed.

Punktering af myten

Politiken har spurgt Kvinfos direktør, Henriette Laursen, om Amnesty, med deres rapport baseret på 45 kvalitative interviews, kan konkludere, at der hersker et såkaldt nordisk paradoks. Kvinfos direktør vil ikke vurdere rapportens validitet, men fortæller, at der er flere rapporter og undersøgelser, som understøtter rapportens konklusioner.

Tal fra de forskellige lande I Danmark oplever 5.100 kvinder hvert år at blive gjort til et subjekt for voldtægter eller voldtægtsforsøg. Ifølge Syddansk Universitet var det op mod 24.000 kvinder i 2017. 890 af tilfældene blev rapporteret til politiet. I Norge har 1 ud af 10 kvinder oplevet en voldtægt i løbet af deres liv. Kun 1 ud af 10 af voldtægtsofrene anmelder det til politiet – og det er kun mellem 75-80 procent af de sager, der bliver taget op i retten, som bliver lukket. I Finland oplever 50.000 kvinder hvert år seksuel vold. Kun 209 gerningspersoner blev dømt i 2017. Hele 17 procent af befolkningen har oplevet seksuel vold. I Sverige fik man en ny samtykkebaseret lovgivning i 2018. I 2017 var der 5.236 rapporteringer og voldtægter, hvoraf 95 procent var kvinder. 112.000 mennesker i den svenske befolkning har oplevet en eller anden form for seksuel vold. Kilde: Amnesty Vis mere

En europæisk undersøgelse fra The Ipsos Mori Perils of Perception viser eksempelvis, at der i Danmark er den største forskel i verden på, hvor mange kvinder, der oplyser, at de har været udsat for seksuel chikane – og mænds vurdering af, hvor mange kvinder det drejer sig om. Således svarer 80 procent af danske kvinder ifølge undersøgelsen, at de har været udsat for en form for seksuel chikane, mens danske mænd omvendt tror, at det ’kun’ drejer sig om 31 procent.

»Det kan godt være, at vi har ligestilling og en fin lovgivning, men vi ser fuldstændig forskelligt på det at være seksuelt aktiv, når man er ung. Lovgivning retter ikke op på stereotyper, kulturer og forestillinger«, siger Henriette Laursen.