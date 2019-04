Niko Grünfeld i lækket mail: Ledelsen er skyld i »syg kultur« i Alternativet

Uanset hvilken fløj i Alternativet, man tilhører, er der næppe mange i partiet, der jubler over endnu en læk af interne mail. Denne gang fra den detroniserede kulturborgmester i København, Niko Grünfeld.

Han skriver til partiets spidser, at hvis ikke de træder mere i karakter som ledelse og bruger ekskluderinger og »interne læringer« overfor medlemmer, som skaber uro, er ledelsen selv årsag til en »syg kultur« i partiet.

En syg kultur med »trusler om at forlade partiet, rygtedannelser, spredning af mistillid samt læk til medier«.

Det er Jyllands-Posten, der kan fortælle, at Niko Grünfeld i en mail giver udtryk for, at ledelsen med partistifter Uffe Elbæk i spidsen nu skal »trække en streg i sandet« overfor de formastelige.

På den baggrund slår Niko Grünfeld også fast, at Alternativet efter hans opfattelse på grund af de mange balladesager fortjener at ligge langt under det halve af valgresultatet i 2015.

Ironisk læk

Man kan sige, at det er skæbnens ironi, at Niko Grünfelds mail om at få stoppet alle disse læk er... lækket.

Men den konkrete anledning til, at han har sat sig til tastaturet, er, at en mail fra hovedbestyrelsen forleden slap ud i offentligheden. Den røbede, at man i ledelsen er nervøse for, at Alternativets strategipapirer kommer ud til en lidt for stor kreds, efter at næstforperson Vilhelm Stamp skiftede til Socialdemokratiet. Han havde da netop bedt om de halvhemmelige dokumenter.

Vilhelms Stamps hop til Mette Frederiksens socialdemokrater skete parallelt med, at hovedbestyrelsesmedlem Theis Krarup Hansen forlod partiet.

Det har ikke onsdag aften ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra partiledelsen. Men i partiet giver medlemmer udtryk for, at Niko Grünfelds kritik måske ikke alene er bekymring for Alternativets sammenhængskraft. Den kan også være udtryk for personlig frustration over den uro – med læk til medierne – der var i partiet i kommunalvalgkampen i 2017 og i perioden før hans fald som kulturborgmester året efter. Her var det forkerte oplysninger i Niko Grünfelds eget cv og hans valg af kontorindretning på rådhuset, der blev skæbnesvangre.