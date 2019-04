I en udtalelse underskrevet af bestyrelserne for samtlige af Alternativets storkredse, som Politiken har fået tilsendt, genkendes den seneste tids offentlige kritik af partiets ledelse på ingen måde. Kritikken skal dog få partiet til at vokse frem mod det kommende valg, lyder det.

Uffe Elbæk og Alternativets ledelse er i løbet af den seneste uges tid blandt andet blevet beskyldt for at »sætte egne behov over Alternativets« og for at være roden til »en syg kultur«.