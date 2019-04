Overblik: Det siger Røde Kors' rapport om børnene på Sjælsmark

En ny psykologisk undersøgelse fra Røde Kors af børnene på Udrejsecenter Sjælsmark viser, at de har dobbelt så høj risiko for at pådrage sig psykiske lidelser som flygtningebørn, der netop er ankommet til Danmark. I alt 56 arabisk- og farsitalende børn fra 26 familier har deltaget i undersøgelsen, som viser at:

61 procent af børnene sandsynligvis kan opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose.

Halvdelen af de 11-17 årige har symtomer på PTSD - posttraumatisk stressforstyrelse

Mange af børnene lider af nedsat appetit, hyppige mareridt og problemer med at sove.

Røde Kors anbefaler, at der oprettes:

Et specialiseret børnehavetilbud

Vuggestuetilbud til alle børn

Flere fritidstilbud i klubben

Mulighed for at familierne selv kan lave mad

Styrket skoletilbud

Om Udrejsecenter Sjælsmark:

Oprettet i februar 2015 i den tidligere Sjælsmark Kaserne. Her bor asylansøgere, som har fået afvist deres ansøgning, og som derfor skal rejse ud af Danmark.

Centret har 400 pladser. 7. marts 2019 boede der 318 personer. Der bor 153 børn på Sjælsmark. Da Røde Kors gennemførte sin undersøgelse, boede der på centret 93 børn af afviste asylansøgere, som nægter at rejse ud af Danmark.

Personerne på centret kan frit forlade det i løbet af dagen. Dog skal de bo på adressen, og ønsker beboerne at sove uden for udrejsecentret, skal de have ansøgt om det på forhånd.

En tredjedel af de 56 adspurgte børn i undersøgelsen havde boet på centret i mere end et år.

Udrejsecenter Sjælsmark er døgnbemandet, og der er sat hegn omkring det.

Personer over 18 år på centret må have gæster på besøg i tidsrummet fra 9-22. Gæster skal registreres i en adgangskontrol på centret.

Kilde: Ritzau