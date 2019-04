49 borgere er dræbt eller kvæstet under politiets biljagter siden 2012

»12 dræbte på grund af det her gør jo simpelthen, at vi er nødt til at kigge på, om der er ting, vi kan gøre anderledes. Alvorlig tilskadekomst i de her situationer medfører mange gange, at folk får mén for resten af livet, så derfor ser vi med stor alvor på det«, siger han.

Uffe Stormly oplyser, at Rigspolitiet snarest vil mødes med Politiklagemyndigheden for at afklare, hvad politiet kan lære af de 38 sager.

»Vi har taget kontakt til Politiklagemyndigheden på baggrund af de tal her, og vi er allerede i gang med at drøfte, om reglerne i udrykningsbekendtgørelsen skal justeres«, siger han.