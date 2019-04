SERIE

Værdig pleje

På 10 år er ældreudgifterne faldet med en fjerdedel per folkepensionist. 6 millioner hjemmehjælpstimer er fjernet, mens der er blevet en kvart million flere i pensionsalderen.

For ti år siden kom der et par tusinde flere over 80 år om året. i 2025 er stigningstakten tidoblet til 20.000 årligt.

Politiken skriver i en serie om ældrepleje: Er den værdig?