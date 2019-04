Efter Rasmus Paludan-demonstration: Politiet måtte trække våben og bruge tåregas mod uromagere på Nørrebro

Opdateret 18.52

Der opstod voldsom ballade, da stifter og leder af det højreradikale parti Stram Kurs, den islamkristiske advokat Rasmus Paludan, søndag eftermiddag lagde vejen forbi Blågårds Plads på Indre Nørrebro i København.

Egentlig skulle den racismedømte Paludan have demonstreret i Mjølnerparken på Ydre Nørrebro, men af ukendte årsager blev demonstrationen flyttet.

Kort tid efter Rasmus Paludans ankomst, hvor han flankeret af massivt politiopbud kastede med en bog - angiveligt koranen - midt på Blågårds Plads, begyndte grupper af unge mænd at skabe uro i området.

Politiet anholdte en mand, der forsøgte »en eller anden form for angreb« på Rasmus Paludan, fortæller Jesper Bangsgaard, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

»Han nåede helt ind til ham, men om han har slået eller sparket eller løbet ind i ham, det er svært at vurdere«.

Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix Det har ført til uroligheder ved Blågårds Plads, at den kontroversielle partistifter, Rasmus Paludan, tidligere søndag afholdt demonstration i området.

Det har ført til uroligheder ved Blågårds Plads, at den kontroversielle partistifter, Rasmus Paludan, tidligere søndag afholdt demonstration i området. Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix

Partilederen blev efterfølgende eskorteret væk af politi iført hjelme, men det satte ikke en stopper for balladen, hvor containere blev sat i brand og der blev kastet med forskellige genstande.

»Der har været angreb på politiet, og efter at have været ude ganske kort er vi nu på vej tilbage ind i området for at sikre, at uroen ikke fortsætter«, fortalte Jesper Bangsgaard søndag eftermiddag.

»Der har været stenkast, cykelkast, kast med kanonslag og raketter. Man har kastet alt, hvad man overhovedet har kunnet finde«.

Ifølge Ekstra Bladet er én betjent blevet kørt på skadestuen, efter han blev ramt af stenkast.

Københavns Politi oplyste søndag eftermiddag på Twitter, at de brugte tåregas i området, og at de derfor frarådede folk at bevæge sig ind i området.

Søndag aften oplyser Jesper bangsgaard, at der stadigvæk er sporadiske uroligheder og småbrande omkring Blågårds Plads, ligesom der har været enkelte episoder omkring Tagensvej på Nørrebro.

Opfølgning. Uroen på Nørrebro fortsætter. Vi bruger gas, hvorfor vi opfordrer til at man ikke pt. sætter kursen mod Blågårds Plads og holder sig inde, hvis man er i området. — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 14. april 2019

Maskerede mænd laver barrikader

Jesper Bangsgaard understregede søndag eftermiddag, at der nok skulle blive »skabt ro i området«.

Ifølge et øjenvidne, Politiken har været i kontakt med og som ønsker at være anonym, lavede en gruppe af cirka 50 maskerede mænd sidst på eftermiddagen dog en brændende barrikade af containere og cykler i området omkring Nørrebrogade og Blågårdsgade.

Efterfølgende formåede politiet dog at skabe nogenlunde ro i området, fortæller øjenvidnet.

Over Indre Nørrebro cirklede sidst på eftermiddagen en politihelikopter.

Øjenvidnet fortalte også, at en person, der forsøgte at tage billeder af uromagerne med sin telefon, blev jagtet og slået af maskerede personer.

I området omkring Korsgadehallen er civilbetjente blevet set med trukne våben, og episoden bekræftes af Københavns Politi, der dog ikke vil oplyse nærmere om episoden.

Paludan: Ingen ny demonstration på Østerbro

Til DR fortalte Rasmus Paludan tidligere i dag, at han ønskede at demonstrere på ny på Nørrebro søndag. Men de planer blev tilsyneladende ændret søndag sidst på eftermiddagen.

»Jeg må ikke være på Nørrebro og i Nordvest resten af i dag. Da min person udgør en fare for den offentlige fred ifølge Politiet«, siger Rasmus Paludan til DR.

På Facebook skrev Rasmus Paludan dog søndag eftermiddag, at han i stedet ville demonstrere på Østerbro i nærheden af Mjølnerparken senere søndag. Ifølge vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard har man dog forklaret Rasmus Paludan, at man i øjeblikket ikke har ressourcerne til at beskytte en ny demonstration søndag.

Tidligere i dag undrede Paludan sig over, hvorfor hans demonstration var flyttet fra Ydre til Indre Nørrebro.