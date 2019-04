Borgen indefra Russisk kritik af dansk nølen afbrød stille påske

FOR ABONNENTER

Et nyt kapitel i en penibel sag med international flyvehøjde så dagens lys i denne uge. Sagen kan koges ned til et enkelt spørgsmål: Skal Danmark tillade at lede russisk gas til Europa gennem dansk farvand, når flere europæiske lande og USA advarer mod at gøre EU mere afhængig af russisk energiforsyning? Det russisk ejede gasselskab Gazprom har kæmpet hårdt for at styrke sin position på det europæiske marked, mens udenrigsminister Anders Samuelsen har holdt sagen ud i strakt arm. To forskellige ruter med russiske gasrør langs havbunden har været på tegnebrættet. Men for få uger siden bad Energistyrelsen om at få en tredje rute i spil, og det fik det russiske selskab til at tage bladet fra munden.