Flygtninge modtager over en kvart million kroner i Rasmus Paludans navn

For to dage siden besluttede familiefar og journalist Nicolai Würtz at organisere en protest mod den indvandrerfjendske provokatør Rasmus Paludan. Derfor oprettede han Facebook-gruppen ’Hjælp Rasmus Paludan med at samle ind til integration’ med følgende beskrivelse:

»Skal vi ikke sponsorere Rasmus Paludan? Jeg tror, at vi skal udsætte hans demonstrationer for karmaloven: Hver gang han brænder en koran, giver vi sammen penge til Dansk Flygtningehjælp. Så kan han blive Danmarks sureste fundraiser«.

I skrivende stund er der samlet 255.718 kroner ind (målsætningen var en kvart million), og adskillige sponsorer kvitterer deres donation med kommentarer som; »Tak for fantastisk initiativ«, »Med næstekærlighed skal had bekæmpes«, og »Dette gør en solrig dag endnu bedre!«.

For Nicolai Würtz skyldes indsamlingen, at han er blevet provokeret af Stram Kurs’ racismedømte partistifter. Det fortalte han til TV 2 Lorry onsdag.

»Han (Rasmus Paludan red.) overskrider så mange grænser for at skabe en konflikt og drive helt skæve pointer frem. Jeg vil ikke råbe og gå i moddemonstration, så jeg har ledt efter en måde at vise ham, at det her er skrupforkert. Det her er en fredelig måde at vise det på«, sagde Nicolai Würtz, der arbejder som udviklingschef hos Nordisk Film TV.

Forbud mod demonstration

Rasmus Paludan har siden tirsdag haft forbud mod at demonstrer i Københavns Vestegns Politikreds, efter en bebudet demonstration mandag udviklede sig til uroligheder, selv om Paludan aldrig selv var til stede.

Ifølge Politiet skyldes forbuddet en frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og frygt for Rasmus Paludans sikkerhed.

I søndags måtte politiet eksempelvis eskortere Rasmus Paludan væk fra en demonstration nær Blågråds Plads på Nørrebro i København. Episoden udløste omfattende uroligheder, hvor modstandere af Paludan byggede barrikader og tændte bål i gaderne.

Dette har ført til, at også Københavns Politi, der dækker indre København, har givet Rasmus Paludan demonstrationsforbud, som gælder frem til 23. april.