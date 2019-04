Kritik af ny cyberværnepligt: Planøkonomi og militarisering af nettet

Sovjetunionen vil have sin planøkonomi tilbage. Sådan lyder kritikken fra IT-Politisk Forening af regeringens plan om fra næste år at indføre en ny cyberværnepligt.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har lørdag præsenteret en treårig forsøgsordning, der hvert år skal optræne cirka 30 cyberværnepligtige. De vil under et 12 måneders forløb få generelle it-sikkerhedskompetencer og en mere konkret taktisk cyberuddannelse, der klæder dem på til elektronisk krigsførelse.

Men Forsvaret bør med sit snævre militaristiske verdenssyn holde sig fra at uddanne it-sikkerhedsspecialister og i stedet overlade opgaven til den civile sektor, mener formanden for IT-Politisk Forening:

»Jeg er bange for, at vi koncentrerer alt for meget magt i forsvaret og Center for Cybersikkerhed (under Forsvarets Efterretningstjeneste, red.), og at vi derfor får en bestemt type løsninger på cybersikkerhedsproblemer, som det danske samfund ikke nødvendigvis har behov for. Vi er bedst tjent med, at udbud og efterspørgsel driver udviklingen, fordi den private sektor finder de heterogene løsninger i stedet for forsvarets tankegang om one size fits all«, siger Jesper Lund.

Cybersikkerhed bør være en civil opgave

Kritikken bygger oven på en snart mangeårig kamp, hvor IT-Politisk Forening og en række andre civile organisationer og eksperter har problematiseret, at Center for Cybersikkerhed er placeret under militæret og spiontjenesten i stedet for under en civil myndighed.

Senest har der været bred kritik af de nye magtbeføjelser, som Center for Cybersikkerhed vil få, og som kan tvinge private virksomheder til at lade sig overvåge af Forsvaret under den såkaldte Netsikkerhedstjeneste.

Fakta Cyberværnepligt Forsvarsministeriet har optegnet rammerne for den nye cyberværnepligt, der forventes etableret med virkning fra 2020: - Værnepligtige tilbydes muligheden for at aftjene en værnepligt inden for cyberområdet på op til 12 måneder, hvor de opnår et kompetenceniveau, der kan anvendes i Forsvaret. - Der tilbydes ca. 30 pladser, til at begynde med inden for rammerne af det nuværende indtag af værnepligtige. - Uddannelsen forankres ved Føringsstøtteregimentet og/eller Efterretningsregimentet i Hæren. - De værnepligtige tilføres generelle it- og cyberkompetencer, som er bredt efterspurgt, samt en mere taktisk CIS- og cyberuddannelse, som er særligt efterspurgt i Forsvaret. Uddannelsen forventes at omfatte følgende elementer: - En grundlæggende militæruddannelse (basisuddannelse), der gør dem i stand til efterfølgende at operere feltmæssigt. - En grundlæggende it- og cyberuddannelse, herunder en Cyber awareness-uddannelse, en it-sikkerhedsuddannelse samt kommunikations- og netværksuddannelse. - En taktisk CIS- og cyberuddannelse. Denne omfatter optræning i Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk inkl. radio-, satellit- og Battle Management-systemer, kryptooperatøruddannelse samt oplæring i forhold over for elektronisk krigsførelse. Kilde: Forsvarsministeriet

Ifølge Jesper Lund er cyberværnepligten det seneste eksempel på en tiltagende militarisering af cyberspace; hvor udviklingen og rammerne på det ellers frie internet bliver domineret af et snævert trusselsbillede.

»Der bliver kastet så utroligt mange penge ind i cybersikkerhed på forsvarets område, som i virkeligheden er en civil opgave. Vi risikerer, at forsvarets tankegang og snævre løsninger kommer til at blive dominerende i Danmark. Man skal ikke være blind for, at efterretningstjenesten har mange forskellige interesser. Center for Cybersikkerhed har bestemt en interesse i at beskytte Danmark mod cyberangreb, men det er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, som indhenter og udveksler efterretninger med andre lande. På den ene side vil man sige, at kryptering er godt, men på den anden side kan alt for god kryptering begrænse tjenestens informationsindhentning«, siger formanden for IT-Politisk Forening.

Vil tegne kontrakt med de unge specialister

Længere nede ad vejen frygter han også en regulativ begrænsning af den ellers frie udvikling af software, fordi nogle typer af software vil kunne anskues som en cybertrussel.

Forsvarsministeren siger, at tiltaget dels handler om at styrke det nationale værn mod den stigende cybertrussel og dels øge rekrutteringen af it-sikkerhedseksperter til forsvaret.

»Vi håber at kunne tiltrække unge, som har stor interesse og kunnen inden for it - og som kan tænke sig at kombinere det med en almindelig værnepligt. Forhåbentlig kan vi efter endt uddannelse rekruttere nogle af dem til at tegne en kontrakt med Forsvaret«, siger Claus Hjort Frederiksen til Frederiksborg Amts Avis.

Politisk opbakning til ordningen

Det konkrete initiativ er forsvarsministerens eget og således ikke en del af forsvarsforliget, der i alt har afsat 1,4 milliarder kroner til ’cyberområdet’ i perioden 2018-2023.

Men både Socialdemokraterne og DF har erklæret støtte til ideen om Danmarks nye cyberværnepligtige.

»Umiddelbart synes jeg, at det er rigtig fornuftigt. Det er uden tvivl et område, hvor vi har haft svært ved at rekruttere, men hvor truslerne mod Danmark bliver større og større«, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Jeppe Jakobsen.