Danske børn opholder sig angiveligt i berygtet lejr i Syrien

Helvede på jord.

I den berygtede al-Hol-lejr i det nordøstlige Syrien sidder over 72.000 kvinder og børn tilbageholdt efter den syriske borgerkrig. Ifølge Politikens oplysninger er otte af dem angiveligt danske børn. Den yngste er fire måneder, den ældste 12 år gammel.

Det viser en opgørelse fra lejrens myndigheder, som Politiken er kommet i besiddelse af. Ud over børnene er også fem kvinder registreret som danskere.

De personer, der i den seneste tid er kommet til al-Hol lejren, har overgivet sig til kurdiske styrker. Det sker, efter at byen Baghouz faldt 23. marts. Den var det sidste område, der blev kontrolleret af Islamisk Stat. De mænd, der ikke er blevet dræbt, er fængslet, mens kvinder og børn sendes til al-Hol-lejren. Her er forholdene i den seneste tid blevet markant forværret, efter at presset på lejren er steget. Manglen på sanitet, rent drikkevand, mad og lægehjælp er massiv.

»Forholdene i al-Hol-lejren er helt horrible. Der er rapporter om børn, der dør i hobetal. Det er tæt på helvede på jord lige nu«, siger Anders Ladekarl, generalsekretær for Dansk Røde Kors. Han bekræfter, at flere, som angiveligt er danskere, fra al-Hol lejren har bedt om at komme i kontakt med danske familiemedlemmer.

65 procent af de omkring 72.000 mennesker, som opholder sig i den såkaldte tilbageholdelseslejr, er børn. Den sidste uge af marts var den hidtil dødeligste med 31 dødsfald blandt de, der for nyligt var ankommet til lejren. Generelt sker 80 procent af dødsfaldene for børn under fem år, viser tal fra organisationen International Rescue Committee.

De 13 kvinder og børn, der er registreret som danske statsborgere i al-Hol lejren, er ikke i besiddelse af identifikationspapirer, men har selv oplyst, at de er danske, da de blev registreret i lejren. Det har ikke været muligt at verificere oplysningerne.

Minister: Danske børn tilbageholdt

Tusindvis af kvinder og børn, der tidligere har været tilsluttet sig Islamisk Stat, opholder sig i særlige områder af lejren. Det fremgår ikke af opgørelsen fra lejren, om de 13 navngivne kvinder og børn har været en del af Islamisk Stat, og heller ikke, om de har dobbelt statsborgerskab. Tre af kvinderne er registreret som enker, mens to af dem står som gifte. Kvinderne og de otte børn på 0, 1, 3, 4, 6, 7, 10 og 12 år blev alle registreret i al-Hol-lejren mellem 2. og 23. marts.

Det har ikke været muligt at få Politiets Efterretningstjeneste, justitsminister Søren Pape Poulsen (K) eller udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i tale. PET henviser til sin seneste trusselsvurdering fra januar 2018, som oplyser, at omkring 150 personer siden 2012 er udrejst fra Danmark til Syrien og Irak. Godt 40 af de udrejste befinder sig fortsat i konfliktzonerne eller i landene omkring. Mens det samlede antal af udrejste danskere har været faldende siden 2014, er flere kvinder rejst ud i de senere år.

»Kvinder udgør nu hver syvende af det samlede antal danske udrejste og næsten halvdelen af dem, der nu befinder sig i konfliktzonen. Nogle udrejste kvinder har medbragt børn til konfliktzonen, og nogle har fået børn dernede«, skriver PET.

I et samråd 27. marts fortalte udenrigsministeren, at der opholder sig danske børn i lejre i det nordøstlige Syrien, hvor også al-Hol-lejren ligger. Regeringen er i kontakt med International Røde Kors (ICRC), som har adgang til de såkaldte SDF-lejre.

»Fokus for dialogen med ICRC er blandt andet på de sundhedsmæssige vilkår i SDF-lejre, hvor også danske børn er tilbageholdt«, sagde Anders Samuelsen. Han oplyste desuden, at der er meldinger om, at forholdene i lejrene er under forværring på grund af nye strømme af tilbageholdte, heriblandt børn.

Rusland har ifølge BBC indtil videre hentet over 100 børn hjem fra lejre i Irak og Syrien, mens også Frankrig og Tyskland har hentet børn hjem.I Danmark, Sverige og Norge er udgangspunktet det samme: Statsborgere skal selv henvende sig for at få hjælp.

»Udenrigsministeriet er ikke til stede i det nordøstlige Syrien, og sikkerhedssituationen er meget vanskelig. Vi kan derfor ikke yde konsulær bistand dér. Det siger jo sig selv, at vi ikke kan sende Udenrigsministeriets ansatte derind og blive bragt direkte i fare«, sagde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på samrådsmødet 27. marts.

Fordi udgangspunktet for regeringen er, at tiltag ikke må kræve »ekstraordinære ressourcer«, og at danske embedsmænd »ikke må bringes i unødig sikkerhedsrisiko«, består Udenrigsministeriets bistand i det nordøstlige Syrien i dag af to ting alene: Hjælp til at komme i kontakt med pårørende, hvis man henvender sig til borgerservice, og dialog med de humanitære organisationer som Internationalt Røde Kors, der er til stede i lejren. De, der opholder sig i al-Hol-lejren, kan desuden søge hjælp hos Røde Kors til at få kontakt til familiemedlemmer.

Herhjemme har regeringen nedsat en fælles myndighedsgruppe, som blandt andre Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet deltager i. Gruppen skal drøfte, hvordan Danmark skal håndtere fremmedkrigere, der stadig befinder sig i Syrien, deres koner og børn i forhold til blandt andet en eventuel hjemtagelse.