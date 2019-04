Rødt pres på Mette Frederiksen: Flere partier kræver, at borgerne får magten i flere private virksomheder

Ejerskabet af flere private virksomheder skal flyttes til forbrugere og lønmodtagere for at bekæmpe klimaforandringer og voksende ulighed. Det er opfordringen på arbejdernes kampdag fra flere røde partier, der vil have en ny S-regering til at nedsætte en kommission efter valget. »Rendyrket socialisme«, lyder det fra LA, mens Socialdemokratiet ikke afviser ideen.