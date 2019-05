Ny uro og flaskekast mod politiet i Fælledparken Københavns Politi har onsdag aften anholdt flere personer, efter at flere personer kastede med flasker.

Det er onsdag aften kommet til en ny konfrontation med politiet i forbindelse med 1. maj.

I Fælledparken har politiet anholdt flere personer.

»Det er nogle unge, berusede personer, der har kastet flasker efter os, så vi er i gang med at foretage anholdelser, siger politikommissær Lars Krabbe kort før klokken 22.

Han kan ikke sige, hvor mange personer der er anholdt.

Tidligere på dagen opstod der uro i forbindelse med en demonstration på Israels Plads ved Nørreport Station.

Her demonstrerede Antifascistisk Aktion, mens Liberal Alliances Ungdom og Venstres Ungdom havde arrangeret en moddemonstration.

På et tidspunkt udviklede det sig til uroligheder. Det var tilsyneladende ikke mellem demonstranterne, men ifølge Ekstra Bladet fordi der i megafon blev talt om civilklædte betjente blandt de antifascistiske demonstranter.

Gemytterne kom så meget i kog, at betjente så sig nødsaget til at trække stavene.

Politiet spærrede for trafik på såvel Dronning Louises Bro som Søtorvet. På Twitter lød meldingen fra Københavns Politi, at 'Politiet er massivt til stede'.

I alt har politiet før aftenens uroligheder i Fælledparken anholdt ti personer forskellige steder i København.

Fem er anholdt for vold mod politiet, en for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, en for fornærmelig tiltale mod politiet, en for at overtræde maskeringsforbuddet, en for fyrværkeri og en for overtrædelse af politiloven.

I resten af landet melder politiet om en rolig 1. maj uden problemer.

ritzau