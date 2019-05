Ny måling: Løkke langt bagud på point i første måling med Stram Kurs

Den første måling, hvor det netop opstillingsberettigede parti, Stram Kurs, er målt af Megafon, står til at sende dybe overvejelser i retning af det etablerede partilandskab. Statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) blå blok er yderligere reduceret og står til blot 41,9 procent. Partierne, der peger på Mette Frederiksen (S) som statsminister, står til at høste 51,8 procents opbakning.

Dermed er statsminister Lars Løkke Rasmussen langt bagud på point med kort tid til et folketingsvalg.

Usikkerhed om Stram Kurs

Den helt store joker er, om Stram Kurs har kurs mod en plads i Folketinget.

Meningsmålinger er generelt behæftet med en vis usikkerhed, og det gælder i særdeleshed den seneste fra Megafon, når den spår det indvandrerfjendske Stram Kurs til at få 2,7 procent af vælgerne. For så vidt angår Stram Kurs, anfører Megafon en statistisk usikkerhed på 1,1 procentpoint og understreger derudover, at der lige præcis i forhold til det nye parti er en særlig usikkerhed, da det er den første måling, hvor partiets opbakning måles. Derfor ved man reelt ikke, om Stram Kurs ligger over eller under spærregrænsen.

»Det er fuldstændig umuligt at vide præcis, hvor de ender. De kan komme i Folketinget, og de kan ende tæt på 0 pct«, siger Casper Jensen, analytiker hos Megafon.

Det ser ud til, at Stram Kurs høster vælgere fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. De står til henholdsvis 12,6 og 2,6, hvilket er en tilbagegang for begge partier siden den forrige måling fra Megafon. Tilbagegangen fra sidste måling er dog inden for den statistiske usikkerhed.

Valgforsker Martin Vinæs ved Aarhus Universitet forklarer, at målingen ikke ændrer på hans vurdering af Stram Kurs’ chancer for at komme i Folketinget.

»Jeg tror ikke, at de kommer ind. Det siger naturligvis noget, at de ikke ligger på 0,5 pct. af stemmerne, men det er første måling efter et par uger med meget omtale, og vi kender først deres egentlige niveau efter flere målinger og efter partilederrunderne«, siger Martin Vinæs.

Bekymring på Christiansborg

Stram Kurs og Alternativet, der begge peger på deres egne partiledere som statsminister, står tilsammen til 6,3 procent.

Trods usikkerheden vækker målingen opsigt blandt de politikere på Christiansborg, der torsdag hørte om den.

»Stram Kurs er på ingen måde et parti på lige fod med alle andre. De repræsenterer et grundlæggende opgør med de mest fundamentale og grundlovssikrede rettigheder, vi har i vores samfund«, lyder det fra den radikale leder, Morten Østergaard, efter at han har fået oplyst målingens resultat.