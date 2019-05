Først da udbyttesvindel for milliarder blev opdaget, og skyldige skulle udpeges, fandt man ud af, hvem i Skat der havde ansvaret for refusion af udbytteskat.

Det var først, da den her sag begyndte at rulle, at det gik op for os, at nogen mente, det var vores ansvar«, forklarede Vibeke Varnes Hoffgaard, da hun onsdag blev afhørt i Undersøgelseskommissionen om Skat.