Den mistænkte hovedmand bag formodet milliardsvindel med udbytteskat forsøger at skubbe ansvaret fra sig i omfattende forsvarsskrift.

Han skyder med skarpt mod Skat. Og han pynter sig med noget, der ligner lånte fjer, når han skal sandsynliggøre, at han selv er en regelret forretningsmand, mens Skattestyrelsen ikke har forstået noget som helst, når de mistænker ham for at være hovedmand i danmarkshistoriens største svindelnummer.