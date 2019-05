Nyt vægterkorps i Gentofte skal jagte indbrudstyve

Gentofte Kommune vil oprette sit eget såkaldte vægterkorps, der skal stresse indbrudstyve i kommunen.

Vægterkorpset skal kunne køre med udrykning, og kommunen vil derfor forsøge at indhente de nødvendige tilladelser, fortæller borgmester Hans Toft (K) i Gentofte Kommune.

»Vi ved, at folk i stigende grad føler magtesløshed over det (indbrud i kommunen, red.). Vi har oplevet mange politireformer, og hver gang skal man tro på, at det bliver bedre. Men det er det ikke blevet«.

»Jeg bebrejder ikke politiet for, at de ikke kan komme hurtigere frem (til indbrud, red.) med de ressourcer, de har. Det har jeg fuld forståelse for. Men det står ikke mål med det ambitionsniveau, jeg har, for tryghed i vores kommune«, siger han.

Det er ikke besluttet, om vægterne skal ansættes af kommunen, eller om ydelsen skal købes af et privat vagtfirma, fortæller borgmesteren.

Han understreger, at korpset ikke skal have våben eller forsøge at tilbageholde tyven.

Skal tage billeder af tyven

I stedet skal en vægter være fremme inden for fem minutter, mens indbruddet formentlig stadig er i gang, og forsøge at indsamle dokumentation i form af billeder af tyven, biler eller lignende.

Og selvfølgelig alarmere politiet, hvis vægteren konstaterer, at et indbrud er i gang.

Forslaget om et vægterkorps er et af en lang række af initiativer for at nedbringe antallet af indbrud i kommunen, som kommunalbestyrelsen stemmer om mandag aften.

Og der er ingen spænding om, hvorvidt vægterkorpset bliver en realitet. Der er nemlig stort flertal for planen 'Gentofte - fri for tyveri', fortæller Hans Toft.

Initiativerne, der blandt andet også indeholder tiltag om bedre nabohjælp, er blevet udarbejdet i et udvalg bestående af fem medlemmer af kommunalbestyrelsen og ti borgere.

ritzau