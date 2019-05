Østergaard: Mette Frederiksens tøven kan koste Danmark EU-toppost

FOR ABONNENTER

Den radikale leder, Morten Østergaard, langer kraftigt ud efter statsministerkandidat Mette Frederiksen (S). Hendes »tøven« med at give fuldtonet opbakning til konkurrencekommissær Margrethe Vestager som dansk bud på en kommende formandspost for EU-kommissionen »risikerer at koste Danmark muligheden«.