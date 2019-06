Venstre i skræmmekampagne: »De røde kommer«

Venstre har trukket socialist-kortet i et stort opsat annonceomslag på forsiden af Dagbladet Politiken. Et forsøg på at skræmme tøvende vælgere tilbage i blå blok, men som muligvis kan ramme partiet i nakken, siger kommunikationsekspert.