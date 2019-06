Flertal på plads: Pilen peger på Vanopslagh som ny leder af Liberal Alliance

Liberal Alliances nye politiske leder hedder efter alt at dømme Alex Vanopslagh.

Sådan lyder meldingen fra folketingsmedlem Ole Birk Olesen, der nu også melder kulør i spørgsmålet, der er blevet aktuelt efter, at Anders Samuelsen ikke blev valgt til Folketinget i onsdags.

»Der har jo været snak frem og tilbage om, hvem der skal være leder efter Anders Samuelsen, og jeg er sådan set ikke i tvivl om, hvem det skal være. Det skal være vores unge og meget talentfulde mand fra Vestjylland, Alex Vanopslagh«, siger Ole Birk Olesen.

Også Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil støtte Alex Vanopslagh som ny leder, oplyser Ammitzbøll-Bille i en sms til Politiken.

Ole Birk Olesen, hvordan er du kommet frem til det?

»Vi har jo haft et dårligt valg, men der er ikke nogen som helst tvivl om, at vi har en vigtig kamp at kæmpe, og der er heller ikke nogen tvivl om, at der er masser af gejst i det her parti, og der er masser af talent i det her parti. Og hvor andre partier siger, at det kan godt være at vores nuværende leder ikke er ideel, men hvem skal ellers, så har vi ikke det problem. Vi har masser af talent hos os, og det er bare et spørgsmål om, hvem der er den allerbedste, og jeg er ikke i tvivl om, at det er Alex Vanopslagh. Det handler om, at han er en ægte og engageret liberal. Det handler også om, at han kan formidle et budskab, så folk kan forstå det og sympatisere med det, og så handler det om, at han kan få folk til at samle sig omkring sin person. Altså har de lederegenskaber, der fører til, at folk er villige til at hjælpe ham med opgaven«.

Vanopslagh kan selv afgøre det

Dermed peger tre ud af fire af LA’s folketingsmedlemmer på Alex Vanopslagh, som nu selv kan afgøre, om han vil afløse Anders Samuelsen på lederposten. Alex Vanopslagh har endnu ikke oplyst, om han ønsker at blive ny leder for LA. Det har lørdag eftermiddag ikke været muligt at få en kommentar fra ham.

Det var folketingsmedlem Henrik Dahl, der for alvor banede vejen for Alex Vanopslagh som ny mulig leder, da Dahl morgenen efter Liberal Alliances valgnederlag i barske vendinger kritiserede den hidtidige politiske ledelse i partiet med Anders Samuelsen i spidsen.

Henrik Dahl mener, at der skal et friskt pust til på lederposten og har foreslået Alex Vanopslagh.

»Alex var en utroligt god formand for Liberal Alliance Ungdom i sin tid, så jeg tror da sagtens, at han kan omskoles til at være en god leder af Liberal Alliance også«, sagde Henrik Dahl i torsdags til DR.

Anders Samuelsen har ved flere lejligheder i løbet af de seneste år peget på Simon Emil Ammitzbøll-Bille som den mest oplagte arvtager som leder af partiet.

Yngste medlem af LA’s folketingsgruppe

Alex Vanopslagh er nyvalgt folketingsmedlem og med sine 27 år det yngste medlem af Liberal Alliances nye folketingsgruppe. Ole Birk Olsen medgiver, at Alex Vanopslagh er ung og forholdsvis uprøvet.

»Men han har dog været formand for Liberal Alliances Ungdom og siddet i Københavns Borgerrepræsentation«, siger han og tilføjer:

»Og så er det jo set før, at folk er blevet nyvalgt til Folketinget og er endt med en stor politisk karriere. Helle Thorning-Schmidt havde ikke været medlem af Folketinget i lang tid, før hun blev formand for Socialdemokratiet, og hun endte som bekendt med at blive statsminister«.

Det har været nævnt som en mulighed, at Liberal Alliance udpeger en leder, der ikke selv sidder i Folketinget, og her er Joachim B. Olsens navn blevet bragt i spil. Han har dog afvist at gå efter posten.

Ole Birk Olsen mener, at Joachim B. Olsen fortsat bør have en central rolle i partiet, men ikke som politisk leder.

»Jeg tror, det er bedst, at den politiske leder sidder i folketingsgruppen«.

Hvorfor ikke dig selv?

»Jeg tror ikke, jeg har det, der skal til for at være leder for et politisk parti. Jeg fornemmer ikke, jeg har den folkelige gennemslagskraft, som en god politisk leder skal have«.

Så er det vel ham, pilen peger på nu?

»Det må man sige«, svarer Ole Birk Olsen.