Et borgerforslag, der kræver et øjeblikkeligt stop for salg af sprøjtemidler til brug i private haver og på offentlige fællesarealer, har i løbet af bare to dage har fået over 6.000 underskrifter. Dermed er det det borgerforslag, som nyder klart størst opbakning, selv om det først kom på banen i tirsdags.