Folkemødet er første chance for Liberal Alliance og Alternativet til at genrejse partierne efter valgnederlag.

Folkemødet er en lejlighed for vinderne til at tage bad i deres triumf. Mette Frederiksen blev stormende modtaget til sin første store tale under regeringsdannelsen, og de radikales leder Morten Østergaard skrider selvsikkert omkring på havnen i Allinge i sine pinligt hvide sneakers.