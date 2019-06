En god dag for ølmunkene i Belgien og en dårlig for onanisterne i Hongkong

FOR ABONNENTER

Munkene i Saint Sixtus-ordenen i Belgien, der nu slipper for omkring 85.000 telefonopkald hver time. I hvert fald i de travleste timer. Folk ringer nu ikke for at høre om Gud, men fordi munkene på bryggeriet i det nordvestlige Belgien brygger en mørk øl, der jævnligt lander øverst på hitlister over verdens bedste øl. Hidtil har man kun kunnet købe øllen, hvis man kom forbi, har beskeden lydt i telefonen. Men nu har munkene åbnet en webbutik, hvor man kan købe nogle af de 5.000 flasker, munkene brygger om året. Øllene skal man dog selv hente i de ret begrænsende åbningstider, klosteret har – og kun, hvis man har oplyst navn, adresse, fødselsdato og nummerpladenummer, som munkene kræver for at forhindre, at øllene videresælges. 12 øl koster 340 kr. Og så en tur til Flandern.