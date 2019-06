Grønne organisationer jubler: Røde partiers klimamål er historiske S, SF og Enhedslisten er enige om nye klimamål. Vanvittigt ambitiøst, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Det vækker begejstring hos både Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening, at SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet tilsyneladende er blevet enige om, at Danmark skal reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

»Det er helt vanvittigt ambitiøst. Jeg kan næsten ikke få armene ned. Det gør Danmark til et af de mest klimaambitiøse lande i hele verden, og havde du spurgt mig for et år siden, om vi ville ende her, havde jeg sagt nej«.

»Jeg er utroligt glad i dag«, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden, stemmer i.

»Det vil være en historisk bedrift både at sætte det her mål og ikke mindst indfri det. Hvis en S-ledet regering kan lande det her, vil det være en kæmpe sejr for både klimaet og de danske vælgere, siger han.

Onsdag aften mødes Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten på Christiansborg for at diskutere klima. Ifølge et af de partier, der deltager i forhandlingerne, så er der nu enighed om, at Danmark skal reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

De Radikale var dog ikke med i mødet. Dermed er det ikke alle fire partier i forhandlingerne om dannelsen af en ny regering, som står bag klimamålet.

De to grønne organisationer mener begge, at vælgerne har sig selv at takke for, at klimamålsætningen er blevet så ambitiøs, som er tilfældet.

»Det her er et eksempel på, at der er blevet lyttet til de massive folkelige mobiliseringer, der har været i den her valgkamp, siger Maria Reumert Gjerding.

Eksempelvis peger de to organisationer på Folkets Klimamarch i slutningen af maj, hvor omkring 30.000 mennesker deltog, som et klart signal fra vælgerne.

»Jeg mener, at årsagen er, at der har været et utroligt stort folkeligt krav om reel handling. Og det her vil være reel handling, siger Mads Flarup Christensen.

Ifølge Mads Flarup Christensen er det realistisk at leve op til klimamålene, da de nødvendige teknologier er til stede. Men det kræver handling på tværs af alle de relevante sektorer, lyder det.

ritzau