To personer anholdt efter usædvanligt drab

To mænd er fredag blevet anholdt og sigtet for to drab begået i Ruds Vedby og Vemmelev på Sjælland.

Det oplyser Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi.

I Ruds Vedby blev en 68-årig møntsamler dræbt den 21. april. Der blev sat ild til hans hus, mens liget af ham først senere blev fundet i Blæsinge Grusgrav ved Slagelse.

Og i Vemmelev blev en 80-årig mand søndag fundet dræbt i sin landejendom, som forinden var brudt i brand.

Ved et pressemøde fredag aften fortalte politiinspektør Kim Kliver og vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at de anholdte er to mænd på henholdsvis 34 og 42 år.

Lokale, danske statsborgere

De er fra lokalområdet og er danske statsborgere.

»Lige nu bliver de afhørt. Og vi er i gang med ransagninger flere steder og sikring af spor og beviser i sagerne«, sagde Søren Ravn-Nielsen.

De sigtede vil lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør. Her vil dørene blive begæret lukket af hensyn til den videre efterforskning, ligesom de anholdte vil blive begæret varetægtsfængslet.

Under pressemødet rettede Kim Kliver en stor tak til de borgere, der har givet politiet tips i forbindelse med drabssagerne.

»Det er af uvurderlig værdi, at vi får den type henvendelser, fordi den information - kombineret med vores intensive efterforskning - fører os til en situation, hvor vi kan foretage anholdelser«, sagde han.

Efterforskningen af drabet på de to ofre blev tidligere på ugen slået sammen af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Desuden valgte politikredsen at indgå i et samarbejde om efterforskning med Midt- og Vestsjællands Politi.

Usædvanlig sag

Netop i Midt- og Vestsjællands politikreds er der også i år begået et drab på en mand, som blev fundet død i et udbrændt hus.

Den dræbte - en 65-årig mand - blev fundet død i Grevinge i Odsherred den 14. februar. Han var blandt andet blevet udsat for grov vold.

I den seneste af de tre sager - drabssagen fra Vemmelev - rykkede efterforskere ud til offerets adresse, allerede mens brandfolk kæmpede med at få bugt med flammerne i huset.

Det er usædvanligt, at efterforskere bliver kaldt ud til en brand så tidligt i forløbet. Men politiet var i tvivl om, hvorvidt der var foregået noget kriminelt.

I kølvandet på branden og drabet i Vemmelev er politiet kommet frem til, at sagen har flere ting til fælles med sagerne fra både Ruds Vedby og Grevinge.

I de tre sager er ofrene alle pensionerede og enlige mænd, der boede på landejendomme ud til landeveje.

På et enkelt døgn - fra tirsdag til onsdag - modtog den efterforskningsgruppe, der undersøger sagerne, hele 40 henvendelser fra borgere. De fleste henvendelser kom fra personer, der havde været i nærheden af eller var kørt forbi offerets adresse i Vemmelev.

