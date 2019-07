Forbud mod at danne lejre rammer kun få hjemløse

Lyt til artiklen 04:43

To år efter at der blev indført forbud mod såkaldt utryghedsskabende lejre af hjemløse, der samler sig i større grupper i parker, på pladser og torve, er der markant færre i København, der bliver sigtet efter paragraffen

Det viser en aktindsigt, som Politiken har fået fra Rigspolitiet.

Politiet kan med den nye paragraf udstede bøder til hjemløse, som »etablerer og opholder sig i lejre, som er egnede til at skabe utryghed på steder, hvortil der er almindelig adgang«. Samtidig kan politiet udstede zoneforbud, hvor de hjemløse får forbud mod at tage ophold inden for zonen, som kan være en hel kommune.

Men hvor der i de første måneder i 2017, efter at paragraffen var trådt i kraft, blev rejst sigtelser i Københavns politikreds mod mellem 45 og 83 personer per måned, faldt frekvensen sidste år til omkring 30 per måned.

Faldet er fortsat yderligere i år med 20 sigtelser i marts, 9 i april og i maj endte tallet på ... 0.

Flest sigtelser rejste Københavns Politi i 2017: 244. Det faldt til 183 sidste år. Og i år til og med maj er tallet i alt 32. I løbet af den seneste uge har politiet ryddet yderligere to lejre med 9 sigtelser, som ikke fremgår af opgørelsen fra Rigspolitiet.

De sigtede de seneste 3 år er stort set alle sammen fra tidligere østlande. 359 kom fra Rumænien, 24 fra Albanien og 18 fra Bulgarien. 6 var danske statsborgere.

Blandt organisationer, der arbejder med hjemløse, er det vurderingen, at den skærpede kurs mod hjemløse har ført til, at mange søger væk fra Københavns city og ud mod omegnskommunerne. Og at loven måske nok har fjernet lejrdannelser – som nogle borgere var utrygge ved – men til gengæld gjort livet for de hjemløse mere utrygt.

Lisbeth Pilegaard, direktør i Projekt Udenfor, vurderer, at de hjemløse i højere grad sover enkeltvis.

»Vi kan også se, at de er flyttet ud til togstationer i periferien af centrum, hvor der højst sandsynligt er mindre patruljering fra politiet. Men det vil sige, at de er mere udsat for overfald og chikane. De er utrygge i forvejen. Det er et utrygt liv at leve og bo på gaden. Så hjælper det ikke, at man kan blive gjort ulovlig ved at overnatte på gaden«, siger Lisbeth Pilegaard.

Susannah L. Sønderlund, daglig leder af varmestuen Kompasset under Kirkens Korshær, understreger, at faldet i sigtelser helt sikkert ikke skyldes, at der er færre hjemløse. Kompasset besøges hver dag af 70-80 mennesker.

»De personer, der har fået bøder, spørger os, hvor de kan sove sikkert om natten. Men vi må være dem svar skyldige, for vi ved ikke, hvor der er sikkert, eller hvordan den enkelte politibetjent opfatter en utryghedsskabende lejr«, siger Susannah Sønderlund. Hun peger på, at nogle hjemløse søger væk fra indre by.

»De tager måske til en endestation på S-togslinjen. Andre holder sig vågne om natten og sover i Kompasset i dagtimerne«.

Vicepolitiinspektør i Københavns Politi, Jakob Søndergaard, vurderer, at den nye lovgivning har virket:

»Der er lidt færre lejre, det tror jeg godt, jeg kan sige. Det siger vores anmeldelsestal. Og da vi reagerer på anmeldelser, så er det jo det billede, vi kan forholde os til. Det vil sige, at der ikke er så mange folk, der føler sig utrygge ved eller oplever de her lejre«.

Dansk Folkepartis socialordfører, Karina Adsbøl, glæder sig over, at lovgivningen mod hjemløselejre har haft den ønskede effekt. Men hun erkender samtidig, at den skærpede politik går ud over danske hjemløse. Det var ikke meningen.

»Jeg vil gerne tale med de danske hjemløseorganisationer om, hvordan vi undgår, at det skaber utryghed blandt alle hjemløse«, siger DF’s socialordfører.