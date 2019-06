Her er de officielle råd: Sådan kommer du gennem hedebølgen

Hedebølge

De har det sværest med varmen

Babyer og småbørn. Få dem til at drikke rigeligt - også selvom de ikke beder om det. Børn, der udelukkende ammes, kan lægges til brystet oftere. Efterlad aldrig børn i en parkeret bil. Spædbørn tåler ikke stærk varme, og barnevognen skal stå i skygge, når barnet sover ude. Vær opmærksom på, at der er skygge i hele søvnperioden og kig jævnligt til barnet. Dæk ikke åbningen ved kalechen til med en stofble eller andet. Lad barnet lege i skyggen af et træ eller en parasol, det beskytter også mod solens stråler.

Ældre mennesker. Den naturlige aldring mindsker muligheden for at svede og derved at sænke kroppens temperatur naturligt. Kroppen er ikke altid i stand til at opfatte og reagere på temperaturstigninger, samtidig med at man ikke så let føler tørst. Det øger risikoen for hedeslag.

Motionister. Når man træner og sveder mere, bliver væsketabet stort, og der bliver større risiko for dehydrering. Træn så vidt muligt ikke midt på dagen, hvor det er varmest, og sørg for at drikke rigeligt.

Hårdt fysisk arbejde. Det er vigtigt, at arbejdspladsen har regler og retningslinjer for, hvordan man tilpasser sin påklædning og væskeindtag, så risikoen for hedeslag bliver mindst mulig.

Overvægtige har tendens til at holde på mere kropsvarme end normalvægtige.

Hvis du er syg og tager medicin. Mange kroniske sygdomme giver dårligere evne til at svede og dermed dårligere evne til at sænke kropstemperaturen naturligt. Sygdommene kan også give ringere følsomhed for tørst. Drik 50 procent mere, end du plejer. Nogle typer medicin kan forringe evnen til at svede eller føle tørst. Det gælder både receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og naturmedicin. Læs derfor indlægssedlen i pakningen grundigt. Visse typer af medicin kan også øge din risiko for hedeslag og gøre din hud mere følsom over for solens stråler.

Hvis du drikker alkohol. Alkohol er vanddrivende, så risikoen for hedeslag er øget. Alkohol virker desuden bedøvende, og det øger risikoen for, at du ikke mærker de første symptomer på hedeslag.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

