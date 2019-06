Skal du sydpå i din sommerferie? Minister advarer om brandvarmt Europa

En hedebølge har potentiale til at slå rekord, når et højtryk fra Afrika i næste uge forventes at rulle ind over Europa.

Med andre ord: Det bliver varmt, hvis du skal sydpå i din sommerferie.

Fra Spanien til Tyskland er der udsigt til temperaturer på mellem 32 og 40 grader. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Meteorologerne i Tyskland taler om 50 procents chance for temperaturer over 40 grader. Dermed er der mulighed for at slå den tyske varmerekord fra 2015, som i Bayern blev målt til 40,3 grader.

Til DR forklarer vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Mette Wagner, at rekordvarmen dog ikke når Danmark i første omgang.

»Hedebølgen vil snige sig op mod grænsen til Danmark, men der er ikke tegn på, at vi får temperaturer over 28 grader flere dage i træk«

Men, siger hun, det bliver varmt:

»Lokalt kan vi flere steder i landet komme op i nærheden af 28, men vi holder os i gennemsnit mellem 20-25 grader«.

Udsigt til varmere sommer end 2018

I Frankrig varsler de lokale meteorologer nattemperaturer på mere end 20 grader i det meste af landet, mens du kan regne med mellem 35 og 40 grader om dagen, hvis du planlægger at holde ferien her.

Prognoserne har fået den franske sundhedsminister Agnès Buzyn til at advare hospitaler og plejehjem om at gå i øget beredskab med erfaringerne om sidste sommers over 1.500 flere dødsfald end normalt i frisk erindring.

Ligeledes spår de langstrakte prognoser unormalt høje temperaturer helt ind i august. Endda med udsigt til at konkurrere med sidste års hedebølge, som ifølge European Environment Agency ellers var blandt Europas tre varmeste af slagsen.

I april fastslog en undersøgelse fra schweiziske videnskabsuniversitet ETH Zürich, at hedebølgen i 2018 udsprang af klimaforandringer.