Chefer i Skat godtog forkert forklaring om milliardsvindel

Skats medarbejdere opdagede allerede i 2013 og 2014, at milliarderne fossede ud af kassen, men det førte ikke til, at der blev gennemført en kontrol af, om der var tale om svindel. De stigende udbetalinger blev forklaret med, at amerikanske pensionsselskaber havde opkøbt aktier i danske virksomheder, og den forklaring blev noteret og godkendt af Skats ledelse.