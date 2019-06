Svært for nogle at trække vejret: Varmt og tørt vejr forhøjer ozonindholdet i luften Ozonindholdet er søndag så højt, at Danmark ifølge EU-regler skal underrette borgerne.

Det varme og tørre vejr har fået ozonindholdet i luften til at stige.

Ozon findes i den luft, vi indånder. Det er et kemisk stof, der kan gå ind og påvirke luftvejene.

Det betyder, at personer med luftvejslidelser kan føle sig generet. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Ozonindholdet i luften er søndag mellem klokken 16 og 17 målt til 184 mikrogram per kubikmeter på luftmålestationerne Risø og H.C. Ørsted Institutet.

Når indholdet af ozon i luften overstiger 180 mikrogram per kubikmeter, skal befolkningen ifølge EU-regler underrettes.

Og det er noget, der sjældent sker, fortæller Thomas Ellermann, seniorforsker på Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

- Det er noget, der sker én enkelt gang på et år hvert andet eller tredje år. Mens jeg har arbejdet med ozon og luftforurening, har jeg aldrig været udsat for, at det er sket to gange om året, siger Thomas Ellermann.

Det giver mening, at grænsen for informationstærsklen er overskredet søndag, hvor temperaturerne har været høje.

- Det vejr, vi har haft i dag med meget varme og over 30 grader, er typisk et vejr, hvor vi ser en overskridelse. Det her lumre vejr med høje temperaturer er opskriften på det, siger Thomas Ellermann.

Han understreger, at det højere indhold af ozon i luften ventes overstået søndag.

Der er ikke tale om en egentlig advarsel om ozonindholdet, som det i Danmark er usandsynligt, at der bliver brug for. Det kræver nemlig, at ozonindholdet når op på 240 mikrogram per kubikmeter.

»Det er sjældent, at den bliver overskredet, og vi har ikke oplevet det i Danmark. Jeg ved ikke, om den er overskredet andre steder i Europa«.

»Men ozonen er højere nede i middelhavslandene, fordi dannelsen af ozon kræver meget sollys og høj varme. Derfor er koncentrationerne højere der«, siger Thomas Ellermann.

Ifølge ministeriet er årsagen til de høje ozonniveauer en kombination af det solrige vejr, transport af forurenet luft fra Centraleuropa, og at den ophobede luftforurening forbliver tæt ved jorden.

/ritzau/

ritzau