Telesagen: Politiet fandt uoverensstemmelser i hver tredje sag

Da Rigspolitiet i maj undersøgte teleoplysninger i en enkelt politikreds, blev der i cirka en tredjedel af sagerne fundet uoverensstemmelser i sagens teledata.

Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt, som avisen har fået i Rigspolitiets presseberedskab gennem Justitsministeriet.

Af aktindsigten fremgår det, at Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) i samarbejde med en lokal politikreds i maj gennemførte en kortlægning af sager for perioden 2017-2019.

Her fremgik det, at en tredjedel af de identificerede sager - der alle omhandler personfarlig eller organiseret kriminalitet - havde "uoverensstemmelser" i sagernes teleoplysninger.

Der blev identificeret 75 sager, hvor der var indhentet historiske teledata. I 24 af sagerne er der foreløbigt konstateret "uoverensstemmelser" mellem rådata fra teleselskaberne og politiets konverterede versioner af dataene.

Berlingske skriver, at "politikredsen har lavet en foreløbig gennemgang af disse 24 sager og fundet anledning til, at man revurderer 13 af disse, idet telehistorik umiddelbart har haft betydning for sagen."

I 7 af de 13 sager er der faldet dom.

Vicedirektør i tænketanken Justitia Birgitte Arent Eiriksson siger, at "det virker helt utroligt"

»Det underbygger bare, at skandalen har slået seriøse skår i den danske retstilstand. Her har Rigspolitiet haft kendskab til konkrete tidligere sager, hvor der i maj er klare indikationer på mangelfulde oplysninger – alligevel går der lang tid, hvor det har været muligt at fremlægge teleoplysninger som beviser i retten«.

»Også uden at dommerne i sagen har fået at vide, at der kunne være problemer med oplysningerne«, siger hun til Berlingske.

Sagen om de mangelfulde teleoplysninger kom frem i offentligheden 17. juni. På den baggrund skal politiet nu gennemgå 10.000 straffesager i årene fra 2012 til 2019.

Det er fortsat uvist, hvor mange straffesager der har været påvirket af mangelfulde teleoplysninger.

Rigspolitiet har ikke ønsket at give en kommentar til Berlingske om, hvorfor landets dommere og advokater ikke er blevet orienteret om den konkrete opgørelse.

