Astrid Krag vil gøre snyd med vælgererklæringer sværere Social- og indenrigsministeren vil give Valgnævnet mulighed for at stoppe indsamling af vælgererklæringer.

Det affødte stor kritik, da partierne Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs ved hjælp af teknisk snilde omgik reglerne for indsamling af vælgererklæringer forud for det seneste folketingsvalg.

Selv om valgloven siger, at man skal bekræfte sin digitale vælgererklæring, tidligst syv dage efter at have indleveret den, lykkedes det for de to partier at finde et smuthul i Indenrigsministeriets it-løsning og få vælgerne til at bekræfte erklæringerne med det samme.

Og fordi loven ikke rummer mulighed for at straffe partier, der bryder reglerne, har der ikke været nogen konsekvens.

Det vil den nye social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S), forhindre en gentagelse af.

Håber at loven træder i kraft til august

Hun har ifølge en pressemeddelelse fredag sendt et lovforslag i høring, der skal stoppe snydere tidligt i processen.

Forslaget går ud på at give Valgnævnet beføjelser til at suspendere indsamlinger af vælgererklæringer, hvis der er mistanke om, at et parti prøver at omgå reglerne.

Holder mistanken stik, kan partiets indsamling standses helt uden mulighed for at blive genoptaget.

Håbet er, at loven kan træde i kraft allerede til august.

En bred kreds af partier indgik allerede i marts en aftale om at etablere en ny indsamlingsportal, der kan forhindre snyd.

Det skal dog først udvikles, og derfor kan der gå flere måneder, hvor man ville kunne benytte sig af hullerne i det tidligere system - hvis altså ikke det nye forslag bliver vedtaget.

