Personbil og tog stødte sammen: Far og søn mister livet i ulykke med letbanetog på Djursland

En voksen og et barn er omkommet i forbindelse med et sammenstød mellem letbanetog og personbil på Djursland. To andre i bilen overlevede.

Der har lørdag formiddag været et sammenstød mellem en personbil og et tog på letbanen på Albøgevej i Trustrup på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi.

I en pressemeddelelse skriver politiet lørdag eftermiddag, at to personer - en far og hans søn - er omkommet i forbindelse med ulykken. Yderligere to personer er kommet til skade.

Der er tale om en norsk familie bestående af to voksne og to børn, som alle befandt sig i personbilen ved ulykken.

Politiet fik anmeldelsen klokken 11.05, fortæller politiinspektør Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi.

- De fire i personbilen blev alle indbragt til undersøgelse på Skejby Sygehus, og status er, at den voksne mand og hans søn er afgået ved døden. De to andre i bilen er uden for livsfare, men dog stadigvæk indlagt, siger han lidt efter klokken 15.

Årsag til ulykken uafklaret

Ingen af letbanetogets passagerer kom til skade. Det er endnu uvist, hvad der er årsag til ulykken.

»Der skal foretages en del undersøgelser ude på stedet, og det er man i gang med nu. Når man er færdig med det, forestår der et stort arbejde med at analysere og identificere, hvad der er op og ned«, siger Brian Voss Olsen.

Trafikselskabet Midttrafik oplyser på sin hjemmeside, at driften på letbanen mellem Hornslet og Grenaa er indstillet på grund af politiets arbejde i Trustrup.

Mellem Odder og Hornslet kører letbanen kun en gang i timen i hver retning.

Midttrafik arbejder på at indsætte erstatningsbusser.

Trustrup ligger 13 kilometer sydvest for Grenaa, der er endestation på den letbanestrækning, der går fra Aarhus til Grenaa.

Midttrafiks direktør, Michael Borre, udtaler lørdag eftermiddag til Politiken, at han ingen kommentarer har til tragedien, før Østjyllands Politi er kommet så langt i sine undersøgelser, at de giver ham lov.

/ritzau/pol/

ritzau