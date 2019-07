Samsø færgen skader syv biler

Passagererne i syv biler fik noget af en skræmmende oplevelse søndag, da færgen de var ombord på skulle tømmes for biler.

Bilerne holdt nemlig parkeret på et såkaldt hængedæk, hvor bilerne bliver hejst op i luften, efter de er parkeret. Da færgen var i havn i Sælvig på Samsø kl. 15.30 søndag, blev hængedækket kørt længere op med færgens loft i stedet for nedad.

»Vi har desværre haft en potentiel alvorlig hændelse på færgen Prinsesse Isabella i dag«, skriver Carsten Kruse, der er færgedirektør ved Samsø Kommune i en meddelelse om fejlen på Facebook.

»Der skete desværre en menneskelig fejl, som gjorde at hængedækket blev kørt op i stedet for ned, hvilket er meget beklageligt«, siger han til TV2 Østjylland.

Uheldet betød, at syv biler for ridser og buler. Nogle ved at de blev trykket på taget.

»Der sad passagerer i alle bilerne, da det skete, men heldigvis kom ingen fysisk til skade«, fortæller færgedirektør Carsten Kruse.

»Passagererne reagerede meget forskelligt. Nogle var ophidsede. Nogle var chokerede og talte om, hvad der kunne være sket. Andre var glade for, at det ikke var værre«, siger færgedirektøren.

Berørte passagerer tilbudt psykologhjælp

På havnen i Sælvig fik alle de berørte passagerer talt hændelsen igennem og bilerne blev tjekket af mekanikere, for at afgøre, om der var sket skader, som gjorde det farligt for bilerne at køre videre.

»Vores forsikring betaler selvfølgelig alle skader og passagererne har også mulighed for gratis psykologhjælp«, fortæller Carsten Kruse.

Samsø Rederi oplyser, at både politiet, Samsø Redningskorps og Søfartsstyrelsen har været inde over hændelsen og at rederiet fortsat har tilladelse fra Søfartsstyrelsen til at bruge hængedækkende på skibet.

Den medarbejder hos Samsø Rederi, som kom til at køre hængedækket op i stedet for ned, er meget berørt af det, der er sket, fortæller færgedirektøren.

Medarbejderen har det dårligt

Hængedækket bliver hejst op og ned alt efter, hvilke køretøjer der skal ud. Bagest på bildækket holdt nogle høje lastbiler, som ikke kunne komme ud, så længe hængedækket hænger i vejen.

»Medarbejderen står og tænker på at få lastbilerne ud og glemmer at hængedækket ikke er tømt for biler. Han tror derfor, at han godt kan køre hængedækket op, så det kan blive tømt for lastbiler«, forklarer Carsten Kruse.

Dagens episode får ingen konsekvenser for den medarbejder, der begik en fejl. En politik der gælder helt generelt ved Samsø Rederi.

»Han har det rigtig dårligt med det og gjorde det ikke med vilje. Derfor har han fået et stort kram af mig. Det er vigtigt, vi lærer af vores fejl, for hvis vi straffer for fejl, så kommer personalet ikke og fortæller, når der er sket noget«, forklarer Carsten Kruse.

»Af samme grund sejler den kaptajn, som i 2015 sejlede ind i kajen, også stadigvæk for os«.

