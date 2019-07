Lørdagens dødsulykke får Dansk Jernbaneforbund til at efterspørge mere sikkerhed ved jernbaneoverskæringer. Transportminister er åben for at undersøge muligheden.

Havarikommissionen er fortsat ved at undersøge lørdagens ulykke, hvor et sammenstød mellem en personbil og et letbanetog kostede to mennesker livet. Årsagen til ulykken er stadig ukendt.