Rene linjer: Vi kan alle sammen lære noget af flerkæresteri

Ordliste til flerkæresteri

Åbent forhold: Et forhold, hvor man også kan have sex med andre. Mange anser det for noget andet end polyamori, hvor der også er romantiske følelser.

Hierarkisk polyamori: Forhold hvor man har en primær partner, og andre partnere er sekundære.

Veto: En aftale om, at man har vetoret over ens partners forhold med andre, heriblandt at de ikke må gøre bestemte ting, og man kan forlange forholdet stoppet.

Triade: Forhold, der involverer tre parter, der alle er kærester. Også kaldet en trekant. En quad er et forhold med fire parter.

V: Forhold, hvor en part har to kærester, der ikke er kærester med hinanden. I et ’lukket V’ skal parterne være tro mod hinanden.

Enhjørningejægere: Monogame par, der har lyst til at have en ’legekammerat’ - typisk en ung, smuk kvinde. Regnes ikke af alle som ægte polyamori.

Medglæde: Også kaldet compersion. Følelsen af glæde, når en partner er glad i et af hans eller hendes andre forhold.

Metamour: Også kaldet svigerkæreste - altså ens partners partner.

Nesting partner: Den primære partner, man deler bolig og børn med. Også kaldet livspartner eller anker - man kan dog have en livspartner eller anker, man ikke bor sammen med.

Polyudfordret: En monogam person, der har det svært, fordi de har en partner, der er polygam.

Don’t ask, don’t tell: Man har en forholdskontrakt, hvor den anden må lave, hvad de vil, bare man ikke hører om det.

Ny RelationsEnergi: Polyord for den stærke følelse af spænding og forelskelse i starten af et nyt romantisk forhold. I modsætning til ’Gammel RelationsEnergi’, der er de dybe, trygge relationer i langvarige romantiske forhold.





Vis mere