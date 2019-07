»Jeg er rystet«, siger ekspert: Kontrollen med Danmarks centrale telenetværk flytter fra Frederiksberg til Rumænien

Opgaven med at overvåge tre millioner danskeres mobilnetværk, heriblandt alle statens mobiltelefoner, bliver 31. august udflyttet til Rumænien. Det sker for at spare på omkostningerne, når Ericsson overtager driften af TDC’s telenetværk.

Udflytningen medfører, at Center for Cybersikkerhed ikke længere kan stille krav om at sikkerhedsgodkende alle de ansatte, som håndterer de mest følsomme dele af netværket, eller komme på uanmeldte kontrolbesøg.

Det er stærkt kritisabelt, mener flere eksperter. En af kritikerne er it-sikkerhedsekspert John Foley, tidligere analytiker i Center for Cybersikkerhed, som er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste.

»Det er i allerhøjeste grad et problem, at den myndighed, som skal føre tilsyn med teleoperatørerne, mister muligheden for at føre tilsyn, fordi TDC outsourcer til Rumænien. Det er udflytningen af det allerhelligste maskinrum, hvor millioner af danskeres data samles. Jeg er lidt rystet over, at man tør overlade noget så vigtigt til et tredjepartsland uden at kunne føre tilsyn«, siger John Foley.

Det er hjertet i telenetværket, det såkaldte network operations center (NOC) på Frederiksberg, som flytter til Rumænien. Herfra sørger personalet for, at telenetværket fungerer. Men ondsindede personer kan også spore, hvor f.eks. statsministerens mobiltelefon befinder sig eller i værste fald lukke mobilnetværket ned.

Derfor har de ansatte hidtil skullet sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste. Det kan tage op til et halvt år, hvor tjenesten gennemgår ansøgerens fortid, økonomi og familieforhold. Center for Cybersikkerhed har derudover foretaget uanmeldte besøg i TDC’s NOC.

Begge kontrolmuligheder forsvinder 31. august, bekræfter Center for Cybersikkerhed i en mail til Politiken:

»Center for Cybersikkerhed kan jf. loven ikke stille krav om selv at måtte gennemføre tilsyn uden for Danmark eller krav om sikkerhedsgodkendelse af tredjelandsborgere uden for Danmark«, skriver tjenesten, som ikke ønsker at stille op til interview.

TDC’s telenetværk er defineret som kritisk national infrastruktur på linje med energisektoren og sundhedssektoren. Center for Cybersikkerhed blev etableret i 2012 som Danmarks it-sikkerhedsmyndighed med ansvar for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren.

Derfor er det et »objektivt problem«, at centret ikke kan føre tilsyn fremover, mener Henrik Ø. Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet:

»Hvis efterretningstjenesten tidligere følte, der var behov for at føre tilsyn, og de ikke længere kan føre det tilsyn, er det jo ikke, fordi tilsynsbehovet er forsvundet. Normalt er it- og teleområdet ikke et felt, hvor man stoler på andre lande, heller ikke et Nato-land som Rumænien. Der er en grund til, at cyberforsvaret ligger i nationalt regi. Så selvfølgelig er det et problem«, siger han.

Ericsson oplyser, at »netværkssikkerhed er afgørende« i centret i Bukarest, hvor 1.900 ansatte har deres daglige gang. Det svenske selskab tilføjer, at centret i Rumænien ud over TDC »servicerer mange netværksoperatører globalt og har strenge logiske og fysiske adgangskontroller på plads«.

TDC vil ikke gå i detaljer om sikkerheden omkring NOC, men understreger, at »sikkerhed er en topprioritet«, og at man har en »kontinuerlig dialog med de danske myndigheder, herunder Center for Cybersikkerhed«.