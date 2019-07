En god dag for Jørgen Leth og en dårlig dag for kæledyrene

FOR ABONNENTER

Jørgen Leth. Rigtige digtsamlinger er ofte kendetegnet ved at have et yderst smalt publikum. Sådan forholder det sig også med Jørgen Leths videopodcast fra cykelløbet Tour de France, som med bilfabrikanten Citroëns økonomiske hjælp er kommet i stand, nu da TV 2 har vraget den folkekære kunstner. Til at begynde med var der stor interesse for de daglige YouTube-indslag, men siden er seertallet styrtdykket hurtigere end en tur ned ad Tourmalet uden bremser. Ignoranterne klager over ringe teknisk kvalitet, men »det er jo latterligt«, siger Jørgen Leth til Ekstra Bladet fra sit sydfranske hovedkvarter på Chateau de Blomac: »De må forstå, at det er en del af vores fremgangsmåde. At gøre det mere primitivt«. Leth er ligeglad med kritikken og har efter eget udsagn aldrig haft bedre ben – i overført betydning.