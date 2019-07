En god dag for gåsen og en dårlig dag for skildpadden

FOR ABONNENTER

Gåsen. En mindre borgerkrig er brudt ud i Berlingskes og B.T.s spalter, efter at moderorganets kulturredaktør Anne Sophia Hermansen har formastet sig til at tage den franske delikatesse foie gras i forsvar. »Hvis I hellere vil spise bønnepostej smurt ud på en halmballe, så gør det, men lad være med at tyrannisere os andre med jeres dårlige smag«, skrev hun forleden i en klumme under overskriften ’Der er så meget, veganere og helligfranser ikke forstår’. Det har indtil flere kendte dyreværnsforkæmpere fået i den gale hals, og ifølge realitystjernen Linse Kessler burde Hermansen og andre, der stadigvæk spiser gåseleverpostej, have »et lag tæsk hver morgen med en våd B.T.«. Mon ikke mange overfodrede franske ænder og gæs sender varme tanker til den hårdtslående dame fra ’Familien på Bryggen’?